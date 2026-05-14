Combates entre el Ejército y disidencias Farc en Cauca dejan seis integrantes muertos

Tropas del Ejército sostienen fuertes combates contra integrantes de la estructura residual Ismael Ruiz, del Bloque Isaías Pardo de las disidencias Farc, en zona rural del municipio de Belalcázar, Cauca, en límites con el departamento del Huila.

De acuerdo con información oficial, la ofensiva militar deja hasta el momento seis integrantes muertos de ese grupo armado ilegal, señalado de delinquir en corredores estratégicos entre Cauca y Huila.

Las autoridades señalaron que la estructura es comandada por alias ‘Fernando Gómez’ y que las operaciones continúan en el sector con el objetivo de consolidar el área, verificar la situación en terreno y establecer plenamente las identidades de los abatidos.

El Ejército aseguró que mantiene el despliegue operacional en esta zona del suroccidente del país para seguir golpeando a las estructuras armadas ilegales que delinquen en los departamentos del Cauca y Huila.