Inadmiten en Panamá a estadounidense que viajaba a Medellín por casos de explotación sexual infantil

Panamá

Un ciudadano estadounidense fue inadmitido en Panamá cuando intentaba hacer escala en el Aeropuerto Internacional de Tocumen para continuar su viaje hacia Medellín, luego de que las autoridades migratorias detectaran una alerta en su contra por presuntos delitos relacionados con explotación sexual de menores.

El procedimiento fue realizado por unidades del Servicio Nacional de Migración de Panamá durante controles de verificación en la principal terminal aérea del país. Según informó la entidad, el extranjero pretendía transitar por territorio panameño con destino final a Colombia.

Tras revisar la alerta migratoria y verificar la información, las autoridades decidieron impedir su ingreso y tránsito por Panamá, en aplicación de las normas vigentes en materia de seguridad y control migratorio.

Aunque las autoridades no revelaron la identidad del ciudadano ni detalles adicionales sobre las investigaciones en su contra, señalaron que estaría vinculado a presuntos casos de turismo sexual con menores de edad, por lo que fue inadmitido y retornado hacia Estados Unidos.

Alerta por turismo con fines de explotación sexual en Medellín

Según han informado las autoridades, Medellín sigue siendo un destino llamativo para los extranjeros que buscan realizar turismo con fines de explotación sexual. Incluso, los reportes de las investigaciones han revelado que muchos estarían buscando rutas de transporte desde otras ciudades o países para llegar a la capital antioqueña, debido a los intensos controles en el Aeropuerto Internacional José María Córdova en Rionegro.

Ya son 60 los extranjeros rechazados en Antioquia en lo corrido de 2026 por motivos asociados al turismo sexual y riesgos contra niños, niñas y adolescentes, una cifra cercana a la registrada durante todo 2025, cuando cerca de 80 personas fueron inadmitidas por causas similares.