Denuncian muerte de un joven tras hacerse un tatuaje en Expotatuaje Medellín

Medellín, Antioquia

La muerte de Juan Felipe Palacio Vélez, de 26 años, ha desatado una grave denuncia sobre presuntas irregularidades sanitarias en la feria Expotatuajes, llevada a cabo entre el 8 y el 10 de mayo en Plaza Mayor.

De acuerdo con el abogado de la familia, Michell Pineda, quien además conocía personalmente a Juan Felipe, el joven asistió a la feria, que habría contado con el respaldo de la Administración Distrital.

Según el relato, tras realizarse el procedimiento durante las tres jornadas de la feria, el joven presentó un rápido deterioro en su estado de salud que culminó en su fallecimiento.

Señalamientos por presunta contaminación cruzada

A través de su representante legal, la familia denuncia los hechos como homicidio culposo, luego de que presuntamente el evento no cumplió con los debidos protocolos de salubridad, causando una contaminación cruzada.

“Hay un hecho de causalidad entre el hecho de que un joven se hubiera tatuado en las condiciones menos antisépticas posibles, de lo cual los videos que hay en las redes sociales abundan. La gente pasaba por encima de todo el mundo mientras los tatuaban”, advirtió Pineda.

Asimismo, el abogado señaló directamente a la Alcaldía de Medellín, al Centro de Convenciones Plaza Mayor y a la Secretaría de Salud, asegurando que tenían el deber de vigilancia y control durante la feria.

“Es muy grave que en una ciudad como Medellín, con una cantidad de turistas que vienen a la ciudad, ocurra un hecho de esa naturaleza y que ahora no se vaya a pretender, por parte de la Alcaldía ni del centro de convenciones, intentar exonerarse y decir que esos asuntos no tienen que ver con ellos, sino con el organizador de un evento de tatuajes”, sostuvo.

Por otra parte, Pineda resalta la importancia de determinar si otras personas que hoy acudieron a tatuarse en ese lugar en Medellín también están presentando síntomas similares.

Desde Expotatuajes señalaron que se esta a la espera de los análisis de medicina legal para establecer las causas de la muerte del joven mientras avanzan las investigaciones de las autoridades competentes.

Las exequias de Juan Felipe se llevarán a cabo en la tarde del 15 de mayo en la iglesia Divina Eucaristía de Medellín.