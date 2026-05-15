Más de $480 mil millones reciben hospitales públicos de Medellín para ampliar su atención

Medellín, Antioquia

Las autoridades de Medellín, en su propósito de fortalecer la red hospitalaria pública de la ciudad y mejorar la capacidad de atención ante la crisis del sistema de salud, han destinado $489.663 millones durante los dos primeros años de la Alcaldía de Federico Gutiérrez Zuluaga. De ese total, $466.015 millones ya se asignaron desde 2024 y se sumarán $23.648 millones adicionales entre mayo y junio del año en curso.

La inversión se concentra en tres grandes entidades públicas. La primera de ellas es el Hospital General de Medellín, en el que se ha realizado una inversión total de $232.408 millones ($104.608 millones en 2024, $104.390 millones en 2025 y $23.410 millones en 2026).

Según las autoridades, estas inversiones han permitido que en el HGM las atenciones en urgencias crecieran un 63 %, los procedimientos quirúrgicos aumentaran un 40 %, las ayudas diagnósticas subieran un 17 % y los nacimientos atendidos se incrementaran un 42 %.

Por su parte, en Metrosalud la inversión ha sido de $220.324 millones ($90.689 millones en 2024, $107.216 millones en 2025 y $22.417 millones en 2026). Los recursos han permitido más de 165.000 atenciones por enfermedades cardiovasculares y metabólicas, cerca de 10.000 atenciones integrales a madres, acciones dirigidas a población vulnerable y la detección temprana de enfermedades.

Por último, la Corporación Hospital Infantil ha recibido una inversión de $13.283 millones ($4.215 millones en 2024, $7.080 millones en 2025 y $1.986 millones en 2026). Con estos recursos, según autoridades del centro médico, se adquirió un nuevo tomógrafo, se ampliaron los servicios de nutrición y salud mental, se habilitó atención especializada en psicología y psiquiatría, y se mejoró el seguimiento a pacientes pediátricos.

Desde la Secretaría de Salud local señalan que esta inyección de recursos ha sido fundamental para sostener la operación de los hospitales públicos, ampliar la oferta de servicios y compensar, en parte, el impacto de la deuda de las EPS intervenidas, que supera los $270.000 millones.