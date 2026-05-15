Evalúan avances de modernización del aeropuerto Ernesto Cortissoz

Una nueva reunión de seguimiento se llevó a cabo para evaluar los avances del proceso de modernización del aeropuerto Ernesto Cortissoz, en un encuentro que contó con la participación del vicepresidente encargado de estructuración de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el equipo técnico de la Gerencia Aeroportuaria y representantes de la veeduría ciudadana del terminal aéreo.

Durante la jornada se revisaron los compromisos relacionados con las obras y las alternativas planteadas para mejorar la operación y la infraestructura del principal aeropuerto del Caribe colombiano.

Aerocivil ratifica compromiso con las obras

Héctor Carbonell, integrante de la veeduría ciudadana y presidente de la Seccional Norte de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, aseguró que la Aerocivil reiteró su compromiso con el avance de las obras de modernización del Ernesto Cortissoz.

“La Aerocivil nuevamente manifestó su compromiso para sacar adelante el proceso de modernización del aeropuerto Ernesto Cortissoz y continuar con el seguimiento a las obras necesarias para mejorar la terminal aérea”, expresó Carbonell.

El dirigente destacó la importancia de mantener el acompañamiento técnico y ciudadano para garantizar que los compromisos adquiridos se cumplan en los tiempos establecidos.

Revisión de IP avanzaría hasta junio

Carbonell también señaló que a finales de junio estaría lista la revisión de factibilidad de la propuesta de Asociación Público-Privada presentada ante la Aerocivil para la operación del aeropuerto.

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“Esperamos que a finales de junio concluya la revisión de factibilidad de la iniciativa público-privada que fue presentada para la operación del Cortissoz, un paso clave para definir el futuro de la terminal”, sostuvo.

La iniciativa busca fortalecer la operación del aeropuerto y permitir nuevas inversiones orientadas a mejorar la competitividad, la conectividad y la experiencia de los viajeros en el principal terminal aéreo del Atlántico.