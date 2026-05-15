Ciberdelincuentes estarían estafando a usuarios con falsas plataformas de pago de la empresa Air-e

La empresa Air-e Intervenida lanzó una alerta a sus usuarios ante recientes casos de fraude digital relacionados con la suplantación de plataformas de pago de empresas de servicios públicos en el país.

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La compañía advirtió que delincuentes informáticos están utilizando modalidades de phishing para engañar a los ciudadanos y desviar pagos hacia cuentas de terceros mediante páginas falsas que simulan ser canales oficiales de recaudo.

Air-e Intervenida hizo un llamado a sus usuarios “para extremar las medidas de seguridad al momento de realizar pagos en línea y evitar ser víctimas de fraude”, señaló la empresa en un comunicado.

“Air-e Intervenida no solicita pagos a cuentas personales”

La compañía recomendó utilizar exclusivamente los canales oficiales habilitados para consultas y pagos de facturas, evitando ingresar a enlaces sospechosos compartidos por redes sociales, correos electrónicos o aplicaciones de mensajería.

Asimismo, reiteró la importancia de verificar cuidadosamente las direcciones web antes de suministrar información personal o financiera y recordó que “Air-e Intervenida no solicita pagos a cuentas personales ni transferencias a nombre de terceros”.

Entre las principales recomendaciones entregadas por la empresa están ingresar directamente al sitio oficial para realizar pagos PSE, no compartir claves ni códigos de verificación, desconfiar de mensajes urgentes o promociones falsas y confirmar que las transacciones se hagan únicamente a través de canales autorizados.

La empresa también invitó a la comunidad a reportar cualquier situación sospechosa o intento de fraude a través de la línea 115 y de sus canales oficiales de atención al cliente.

Finalmente, Air-e Intervenida aseguró que continuará fortaleciendo las acciones preventivas y pedagógicas para proteger a los usuarios frente a posibles modalidades de fraude electrónico.