Las tiendas de barrio en Colombia operan en modo “supervivencia” por caída de ingresos: Fenalco

Un estudio del gremio de los comerciantes, Fenalco, reveló que la disminución en las ventas, el aumento de los costos operativos, las restricciones de proveedores y el incremento de la inseguridad están poniendo en riesgo la estabilidad de miles de pequeños negocios en el país.

El informe, elaborado por Fenaltiendas, con 220 establecimientos de 23 departamentos y Bogotá, muestra que gran parte de los tenderos ya no piensa en crecer, sino en resistir económicamente y mantener abierto su negocio en medio de un entorno cada vez más complejo.

Según la encuesta, el 47,27% de las tiendas reportó una reducción en sus ganancias durante el primer trimestre de 2026 frente al cierre de 2025. Esto significa que, aunque muchos negocios siguen vendiendo, el dinero que realmente les queda después de pagar gastos es cada vez menor.

El estudio advierte que detrás de esta situación hay un problema de fondo: los hogares colombianos tienen menos capacidad para comprar. De hecho, el 50,45% de los tenderos aseguró que sus clientes cuentan con menos dinero disponible que hace unos meses.

Esto ha cambiado la manera en la que las personas consumen productos básicos. Muchos compradores ahora buscan opciones más económicas, reducen cantidades o reemplazan marcas tradicionales por otras más baratas. El 45% de los comerciantes afirmó que sus clientes piden constantemente marcas económicas o productos sustitutos para ahorrar dinero.

La situación también está relacionada con el impacto de los impuestos sobre algunos alimentos y bebidas ultraprocesadas. Según el estudio, muchos consumidores están dejando de comprar ciertos productos debido al aumento de precios y optan por alternativas de menor costo.

Uno de los hallazgos más preocupantes del informe es que el principal problema para los tenderos ya no es únicamente la competencia de grandes cadenas como D1, Ara u OXXO, sino el aumento permanente de los gastos básicos para operar.

El 60,45% de los comerciantes aseguró que debe destinar más del 10% de sus ingresos mensuales únicamente al pago de arriendo y servicios públicos, como energía y agua.

En otras palabras, esto significa que una parte importante del dinero que entra a las tiendas se va rápidamente en gastos fijos, dejando menos recursos para surtir productos, pagar empleados o sostener el negocio.

A esto se suma otro problema: las dificultades para conseguir mercancía bajo condiciones flexibles. El 39,55% de los tenderos reportó que los proveedores endurecieron las condiciones de pago.

Entre las principales restricciones se encuentran: la exigencia de pago de contado (20,91%), reducción de plazos para pagar (11,82%) y cobros financieros adicionales (6,82%).

Esto afecta directamente el llamado “flujo de caja”, es decir, la disponibilidad de dinero diario para operar. Cuando un tendero debe pagar más rápido a sus proveedores, tiene menos margen para sostener créditos informales a sus clientes o enfrentar imprevistos económicos.

El estudio señala que el tradicional “fiado”, una práctica muy común en barrios populares, también se está viendo afectado por la situación económica.

Muchos tenderos siguen ofreciendo productos a crédito para ayudar a sus clientes habituales, lo cual les ayuda a competir con las tiendas de descuento duro, pero ahora son más estrictos porque necesitan recuperar dinero rápidamente para poder sostener el negocio.

Esto representa un impacto importante para miles de familias que dependen de pequeñas compras diarias o de pagos aplazados para completar su alimentación y gastos básicos.

La inseguridad golpea a los comerciantes

Además de las dificultades económicas, el informe evidenció un aumento preocupante de la inseguridad en los barrios del país.

El 64% de los tenderos aseguró que la inseguridad ha aumentado de manera significativa.

Como consecuencia, muchos comerciantes han tenido que modificar su forma de trabajar para protegerse de robos y hechos violentos.

Entre las medidas adoptadas se encuentran:

Instalación de rejas, cámaras y alarmas: 29%

Cierre más temprano de los negocios: 29%

Restricción de domicilios en ciertas zonas u horarios: 6%

El informe advierte que este panorama refleja un deterioro en las condiciones de seguridad para pequeños comerciantes, especialmente en sectores residenciales donde las tiendas son una fuente clave de abastecimiento y empleo.

¿Clientes prefieren a D1 y Ara?

Pese a las dificultades, las tiendas de barrio siguen teniendo fortalezas importantes frente a los formatos de descuento.

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El 42,73% de los tenderos considera que la cercanía y la confianza con el cliente son su principal ventaja competitiva.

Además, el 35% destacó el conocimiento personalizado de sus compradores y el 26,36% resaltó la venta “fraccionada” o “al menudeo”, es decir, la posibilidad de vender productos en pequeñas cantidades, algo muy valorado por familias con presupuestos ajustados.

Estas características permiten que muchas tiendas sigan siendo fundamentales en barrios y comunidades, especialmente para personas que hacen compras diarias y no grandes mercados.

La digitalización sigue siendo una deuda pendiente

El estudio también identificó un rezago importante en el uso de tecnología por parte de las tiendas de barrio.

El 85,45% de los negocios no cuenta con sistemas POS, herramientas digitales utilizadas para registrar ventas, controlar inventarios y facilitar pagos electrónicos.

Aunque algunos tenderos consideran que estos sistemas no son necesarios, el informe señala que en muchos casos las barreras son económicas o de capacitación más que de interés tecnológico.

Además, el 49,55% de los establecimientos no utiliza WhatsApp ni redes sociales para promocionar productos o recibir pedidos, lo que limita oportunidades de venta en un mercado cada vez más digital.

Frente a este panorama, Jaime Alberto Cabal aseguró que “las cifras muestran un sector que resiste, pero bajo condiciones adversas. La combinación de caída en la rentabilidad, presión en costos, restricciones de liquidez y debilitamiento del consumo configura un escenario donde la prioridad ya no es crecer, sino sostenerse”, afirmó el dirigente gremial.

El presidente de FENALCO agregó que el país necesita implementar medidas urgentes para aliviar los costos de operación, mejorar el acceso al financiamiento y acelerar la adopción tecnológica de las tiendas de barrio.

El estudio concluye que, aunque el canal tradicional mantiene una fuerte relación con las comunidades y continúa siendo esencial para millones de colombianos, la presión económica y social podría seguir debilitando al sector si no se toman medidas de apoyo en los próximos meses.