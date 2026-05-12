“205 municipios tienen algún nivel de alerta por incendios”: directora del Ideam

IDEAM alerta sobre 90% de probabilidad del fenómeno del niño en 2026: Impacto en Colombia

Colombia atraviesa uno de los episodios de calor más intensos de los últimos años.

Aunque las altas temperaturas no están afectando a todo el territorio nacional, sí están golpeando con fuerza a la región Caribe y a zonas cercanas, donde ya se reportan récords históricos de temperatura, alertas por incendios forestales y condiciones climáticas cada vez más extremas.

La directora general del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), Ghisliane Echeverry Prieto, explicó que este aumento del calor está relacionado con fenómenos meteorológicos que actualmente se desarrollan en el océano Atlántico durante la temporada pre ciclónica.

Según detalló, hay sistemas de alta presión que están desplazando la humedad y provocando un ambiente mucho más seco en la costa Caribe, situación que favorece el aumento acelerado de las temperaturas.

Aunque el fenómeno climático suele presentarse en esta época del año, el Ideam advirtió que la intensidad con la que está ocurriendo sí es fuera de lo común.

“No es inusual que ocurra el fenómeno, lo inusual es la intensidad con la que está ocurriendo”, aseguró Echeverry.

Uno de los casos más preocupantes se registró en Barrancabermeja, donde la temperatura máxima histórica superó en más de cuatro grados centígrados el récord que había registrado el Ideam en toda su línea de medición.

Para la entidad, este tipo de anomalías climáticas reflejan un comportamiento atmosférico mucho más agresivo de lo habitual y evidencian cómo el país está enfrentando eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes.

La situación ha provocado sensaciones térmicas aún más elevadas, especialmente en ciudades costeras donde la humedad incrementa la percepción real del calor. Es decir, aunque los termómetros marquen una temperatura determinada, el cuerpo humano puede sentir varios grados más.

¿El fenómeno de El Niño influye?

A este panorama se suma otro factor que mantiene en alerta a las autoridades ambientales: la alta probabilidad de que el fenómeno de El Niño se consolide durante el segundo semestre del año.

El Ideam explicó que el océano Pacífico ya muestra señales claras de calentamiento en sus aguas subsuperficiales, uno de los principales indicadores utilizados para anticipar la llegada de este fenómeno climático.

“Ya tenemos una certeza de que va a haber Niño en segundo semestre y la intensidad al menos será moderada”, afirmó Echeverry.

De acuerdo con la entidad, el fenómeno podría evolucionar incluso a una intensidad fuerte o muy fuerte, aunque todavía no existe certeza absoluta sobre el nivel máximo que alcanzará.

El fenómeno de El Niño suele generar reducción de lluvias, sequías prolongadas, aumento de temperaturas y afectaciones en sectores como el agro, el abastecimiento de agua y la generación de energía.

Además, históricamente ha tenido impactos importantes sobre la seguridad alimentaria y la economía de miles de familias, especialmente en regiones rurales que dependen directamente de las lluvias para sus actividades productivas.

Más de 200 municipios están bajo alerta por incendios forestales

“Al día de hoy tenemos alrededor de 205 municipios con algún nivel de alerta por incendios forestales (...) 47 municipios permanecen en alerta roja debido al alto riesgo de emergencias” afirmó Echeverry..

Las zonas más afectadas se concentran en Norte de Santander, La Guajira y Magdalena, aunque las alertas también se extienden a sectores de la Orinoquía, la región Andina, Pacífica y Caribe.

La entidad explicó que el incremento del riesgo ocurrió rápidamente porque el país venía de un periodo de lluvias constantes y ahora enfrenta un cambio brusco hacia condiciones más secas y calientes.

“Esto va variando, pero insistimos y esperamos que estas condiciones meteorológicas cambien hacia el final de la semana y bajen nuevamente las temperaturas. (...) La advertencia de El Niño es para el segundo semestre del año”.

El Ideam también alertó sobre los riesgos que estas condiciones climáticas representan para la salud de la población.

La directora de la entidad señaló que los adultos mayores y los niños menores de cinco años son los grupos más vulnerables frente a las altas temperaturas, ya que tienen mayor riesgo de sufrir deshidratación, sofocos, agotamiento físico y golpes de calor.

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Se recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a las orientaciones emitidas por alcaldías y secretarías de salud, especialmente en temas relacionados con hidratación constante, exposición al sol y medidas preventivas.

Además, insistió en la importancia de consultar diariamente los pronósticos y alertas meteorológicas publicados en el visor oficial del Ideam.