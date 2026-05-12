El cáncer podría costarle $25 billones de dólares al mundo entre 2020 y 2050

El cáncer no solo se ha convertido en una de las enfermedades más mortales del planeta, sino también en una amenaza económica global.

Un estudio publicado por la revista médica JAMA Oncology reveló que el impacto financiero del cáncer alcanzaría los $25,2 billones de dólares entre 2020 y 2050, debido a los altos costos de los tratamientos, la pérdida de productividad y las consecuencias laborales para millones de personas.

La investigación, realizada con datos de 204 países y territorios, analizó cómo el cáncer afecta no solo a los sistemas de salud, sino también a las familias, las empresas y la economía mundial.

El informe advierte que esta enfermedad puede reducir la capacidad de trabajar de los pacientes, generar gastos médicos elevados y afectar los ingresos de los hogares durante años.

¿Cuáles son las cifras?

Actualmente, el cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo. De acuerdo con cifras citadas en el estudio, provoca cerca de 10 millones de fallecimientos cada año, lo que equivale a una de cada seis muertes a nivel global.

Entre los diferentes tipos de cáncer, el de pulmón sería el que tendría el mayor impacto económico en las próximas décadas, con pérdidas estimadas en $3,9 billones de dólares. Esto es porque se relaciona tanto con su alta mortalidad como con los costos que implica su tratamiento y atención médica prolongada.

Los investigadores explicaron que el cálculo económico incluye varios factores: el dinero destinado a tratamientos médicos, hospitalizaciones y medicamentos; la disminución de personas activas laboralmente; y las pérdidas de productividad ocasionadas por incapacidades o muertes prematuras.

Para los expertos, estas cifras evidencian la necesidad de fortalecer las políticas públicas de prevención y diagnóstico temprano. Según el informe, detectar el cáncer a tiempo no solo aumenta las probabilidades de supervivencia, sino que también reduce considerablemente los costos económicos para las familias y los sistemas de salud.

En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha insistido en que identificar la enfermedad en etapas tempranas permite aplicar tratamientos menos complejos, menos costosos y con mejores resultados para los pacientes.

“Los sistemas de salud de los países deben promover un control integral del cáncer, abarcando desde la prevención e incorporando estrategias para mejorar su detección temprana a bajo costo”, afirmó la doctora Isabella Grueso, directora de políticas globales de oncología para Pfizer.

La especialista advirtió que los diagnósticos tardíos representan mayores inversiones para los gobiernos y aumentan la presión sobre los hospitales y los servicios médicos. “Financiar los planes nacionales de control contra el cáncer es el puente entre el progreso clínico y un impacto sostenible”, agregó Grueso.

El reto para las naciones

El informe nombra la “medicina de precisión”, un modelo médico que utiliza información genética y características específicas de cada paciente para ofrecer tratamientos personalizados.

A diferencia de los tratamientos tradicionales, este enfoque busca identificar qué terapia puede funcionar mejor para cada persona, dependiendo del tipo de tumor y de cómo responde su organismo. Según expertos, esto permite tratamientos más efectivos, menos invasivos y con menores efectos secundarios.

“La atención oncológica centrada en las personas requiere una transformación profunda y multifacética. Cada experiencia con el cáncer es única”, señaló la doctora María Fernanda Velasco, líder médica en oncología para el Clúster Norte de Latinoamérica de Pfizer.

La médica aseguró que el objetivo es construir un modelo de atención que “mire más allá de la enfermedad y ponga a la persona antes que al paciente”.

Sin embargo, el acceso a este tipo de tratamientos todavía representa un reto en muchos países, especialmente en América Latina y el Caribe. Según datos citados en el documento, durante 2022 la región registró más de 1,5 millones de nuevos casos de cáncer, siendo los más frecuentes los de próstata, mama y colorrectal.

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El informe también destaca que implementar la medicina de precisión requiere fortalecer los sistemas de diagnóstico, mejorar el acceso a tecnologías médicas y aumentar la inversión pública en salud.

Estudios analizados por los investigadores indican que por cada dólar invertido en estrategias de detección y tratamiento oportuno, los países podrían recibir retornos de entre dos y siete dólares, gracias a la reducción de gastos médicos y al mantenimiento de personas activas en el mercado laboral.

Además, se estima que estas medidas podrían prevenir más del 12% de las muertes globales relacionadas con el cáncer.

Para enfrentar este panorama, la OMS recomienda tres acciones prioritarias: educar a la población sobre los síntomas del cáncer, fortalecer y equipar los servicios de salud para realizar diagnósticos rápidos y garantizar acceso a tratamientos seguros, personalizados y eficaces sin generar cargas económicas excesivas para las familias.