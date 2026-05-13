“El cáncer de ovario sigue llegando tarde al diagnóstico en Colombia”: Marcela Gálvez

El cáncer de ovario es el tumor ginecológico más letal en Colombia, y uno de los mayores retos para la salud en América Latina.

Según cifras del Observatorio Global del Cáncer o sus siglas en inglés GLOBOCAN (Global Cancer Observatory), en Colombia se registraron más de 2.400 nuevos casos de cáncer de ovario en 2022.

A pesar de los avances en la medicina en el país, el problema no es únicamente la enfermedad, sino la dificultad para detectarla a tiempo ya que, actualmente, más del 75% de los casos de los pacientes se detectan en etapas avanzadas, un periodo de tiempo en la que la probabilidad de supervivencia a cinco años es menor al 30%.

Síntomas que prenden las alarmas

Marcela Gálvez, directora médico - científica de Gencell, explicó que los síntomas suelen confundirse con molestias comunes del sistema digestivo o urinario, pues las señales más frecuentes son la distensión abdominal persistente, la sensación de llenura rápida al comer, el dolor en la pelvis o los cambios en los hábitos urinarios e intestinales.

El problema es que muchas mujeres normalizan estos síntomas o creen que se relacionan con problemas digestivos pasajeros, lo que retrasa la consulta médica y, en consecuencia, el diagnóstico oportuno.

De esta forma, se advierte que una de las maneras de prevención y cuidado es poner atención al cuerpo cuando estos síntomas aparecen de forma repentina y son persistentes durante dos o tres semanas sin una causa clara.

Además, el nivel de alerta debe ser mayor en mujeres con antecedentes familiares de cáncer de ovario o cáncer de mama. En muchos de estos casos, el riesgo puede estar relacionado con alteraciones genéticas hereditarias que no han sido diagnosticadas.

Las barreras del sistema

Gálvez advirtió que el sistema de salud todavía presenta barreras importantes para acceder rápidamente a médicos especialistas, como ginecólogos o ginecólogos oncólogos, quienes son fundamentales para iniciar el proceso diagnóstico.

“Aún cuando hay una sospecha de que puede haber algo mal y las mujeres consultan, el sistema de salud hoy tiene algunos problemas de acceso temprano a los médicos especialistas”, afirmó.

Según explicó, las dificultades no terminan con el diagnóstico. En algunos casos, las pacientes también enfrentan demoras para acceder oportunamente a tratamientos, situación que termina impactando el pronóstico y la supervivencia.

La problemática es aún más compleja en zonas rurales y apartadas del país. La especialista señaló que muchas mujeres fuera de las principales ciudades tienen mayores dificultades para acceder a consultas, exámenes especializados y diagnósticos tempranos.

¿Qué influye la genética en el cáncer?

Se estima que entre el 20 % y el 25 % de los casos de cáncer de ovario tienen un componente hereditario, principalmente asociado a mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2.

“La posibilidad de acceder a pruebas genéticas permite identificar a mujeres con mayor riesgo incluso antes de que la enfermedad aparezca, lo que cambia completamente la evolución clínica y abre la puerta a desarrollar estrategias de prevención más efectivas”, explicó Gálvez.

En los últimos años, uno de los avances más importantes ha sido el uso de terapias dirigidas, como los inhibidores PARP, medicamentos que han mostrado mejores resultados en pacientes con ciertas alteraciones genéticas.

Este tipo de tratamientos representa un cambio frente a los enfoques tradicionales, ya que busca atacar específicamente las características del tumor y mejorar la respuesta clínica.

Actualmente, Bogotá cuenta con el primer Centro Latinoamericano de Secuenciación, una infraestructura que ha permitido reducir tiempos de diagnóstico y disminuir costos para el sistema de salud.

Según argumentó, contar con este tipo de tecnología en el país facilita el acceso a pruebas especializadas y mejora la rapidez en la toma de decisiones clínicas, algo fundamental en enfermedades donde el tiempo puede marcar la diferencia entre un tratamiento exitoso y un diagnóstico tardío.

Para los especialistas, el reto ahora es ampliar el conocimiento sobre la enfermedad tanto en pacientes como en profesionales de salud, además de garantizar acceso oportuno a diagnóstico y evaluación genética.