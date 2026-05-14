Así puede reclamar el subsidio de desempleo 2026 que otorgan las cajas de compensación en Colombia

Así puede reclamar el subsidio de desempleo 2026 de las cajas de compensación en Colombia. Getty Images

El Mecanismo de Protección al Cesante, creado en la Ley 1636 de 2013, contempla la ejecución de políticas públicas con las que se busca mitigar los efectos que pueda tener el desempleo para los trabajadores en Colombia.

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Así las cosas, entre las herramientas que pone dicho mecanismo al servicio de los trabajadores cesantes está el subsidio de desempleo, el cual es administrado por las cajas de compensación en el país.

Este auxilio económico temporal representa actualmente 1,5 SMMLV, que en 2026 corresponden a más de 2 millones de pesos. Además, el beneficio incluye el pago de los aportes a salud y pensión (hasta por 1 SMMLV) por parte de la caja de compensación y apoyo para la reinserción laboral.

Aunque las cajas pueden tener diferentes requisitos de afiliación y cobertura, estas son las reglas generales según la ley y cómo solicitar el subsidio.

¿Cuáles son las reglas para acceder al subsidio de desempleo 2026?

Algunas de las reglas generales que contempla la ley para la solicitud del subsidio de desempleo a las cajas de compensación incluyen:

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No tener otro trabajo ni recibir pensión.

No haber recibido los beneficios del subsidio durante (6) seis meses continuos o discontinuos en los últimos 3 años.

Haber aportado a la caja de compensación al menos 1 año (continuo o discontinuo) en los últimos 3 años; o al menos 2 años (continuos o discontinuos) en los últimos 3 años para independientes.

¿Cuánto es el monto del subsidio de desempleo?

La Ley 2225 de 2022, que reformó la ley original que crea el Mecanismo de Protección al Cesante, contempla una transferencia económica equivalente a 1,5 salarios mínimos y se paga en cuatro pagos de la siguiente manera en 2026:

Primera cuota (40%): $1′050.543

$1′050.543 Segunda cuota (30 %): $787.907

$787.907 Tercera cuota (20%): $525.272

$525.272 Cuarta cuota (10%): $262.636

Cabe anotar que la transferencia solo aplica si en el último empleo el solicitante estuvo clasificado en las categorías A o B del subsidio familiar, lo que corresponde a un límite de hasta 4 SMMLV de ingresos.

¿Cómo solicitar el subsidio de desempleo a la caja de compensación?

El subsidio de desempleo en 2026 se solicita a la última caja de compensación familiar a la que estuvo afiliado y estos son algunos pasos generales para hacerlo: