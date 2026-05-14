Precio del dólar en Colombia HOY 14 de mayo de 2026: hay nuevos aumentos en la divisa

De fondo: Imagen ilustrativa de pesos colombianos, tomando como referencia el billete de cien mil pesos. Al frente hay una imagen de Benjamin Franklin, que representa el billete de 100 dólares norteamericanos (Crédito: Getty Images)

El Banco de la República de Colombia (Banrep) ha dado a conocer los precios por los que se intercambiarán dólares en el país durante este jueves 14 de mayo de 2026.

Este valor se comparte calculando la Tasa Representativa del Mercado (TRM), la cual es un indicador que representa el valor promedio diario de la tasa de cambio entre dólar norteamericano y peso colombiano. En otras palabras, la TRM es la cantidad de pesos colombianos por un dólar de EE. UU. Se usa para liquidar deudas, compras internacionales, tasas de cambio oficiales y transacciones financieras, sirviendo como indicador de referencia diario.

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Así se cotiza el dólar en Colombia para HOY 14 de mayo de 2026

El Banco de la República señaló en su más reciente informe que el dólar en Colombia se estima sobre los $3.794,91 pesos (COP) para este jueves 14 de mayo de 2026. Esto continúa la tendencia inflacionaria que había iniciado desde la semana pasada (El dólar se cotizó ayer en $3.775,07 pesos).

Por otra parte, estos son los valores que se manejan en algunas de las principales ciudades del país para los interesados en hacer transacciones en dólares durante la jornada. Estos son:

Bogotá : 3,660 pesos por compra y 3,720 pesos por venta.

: 3,660 pesos por compra y 3,720 pesos por venta. Medellín: 3,700 pesos por compra y 3,820 pesos por venta.

3,700 pesos por compra y 3,820 pesos por venta. Cali: 3,600 pesos por compra y 3,730 pesos por venta.

3,600 pesos por compra y 3,730 pesos por venta. Cartagena: 3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta.

3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta. Cúcuta: 3,700 pesos por compra y 3,750 pesos por venta.

3,700 pesos por compra y 3,750 pesos por venta. Pereira: 3,730 pesos por compra y 3,800 pesos por venta.

¿Qué determina actualmente el precio del dólar en Colombia?

En abril de 2026, la Junta Directiva del Banco de la República (JDBR) mantuvo las tasas de interés en 11,25%, sorprendiendo al mercado y a los analistas, no solo por evitar las alzas pronosticadas por analistas financieros para frenar la inflación, sino también por la álgida discusión pública alrededor de esta medida. Aunque la pausa pudo haber dado un respiro en medio de la incertidumbre política y económica, todo apunta a que la decisión será transitoria y que las tasas volverían a subir en junio.

La reunión de junio será determinante. Para entonces, la JDBR contará con nueva información sobre inflación, expectativas y crecimiento económico después del desarrollo electoral y una mayor claridad sobre el impacto de las tensiones geopolíticas.

Así, el comportamiento del dólar a futuro estará intrínsecamente marcado por las tensiones internacionales que están afectando la economía mundial.

¿Cómo se define el precio del dólar en Colombia?

Según la Superintendencia Financiera de Colombia, para calcular la tasa de cambio representativa del mercado (TRM), se hace un promedio de las tasas de las operaciones de compra y venta de la divisa estadounidense del día, llevando a cabo un cálculo representativo donde se ponderan las transacciones según su monto y realizando así un promedio simple.

Con esto en cuenta, también los expertos señalan que cuando el dólar estadounidense sube su valor en el mercado nacional, quienes se benefician son las empresas exportadoras, la industria turística, personas y hogares que reciben ingresos en dólares, inversionistas del extranjero y el gobierno, ya que cuenta con mayores reservas e ingresos por impuestos al petróleo.