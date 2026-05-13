Karol G recibirá el Premio Internacional a la Excelencia Artística en los American Music Awards 2026

Este miércoles se anunció que la cantautora colombiana Karol G recibirá el Premio Internacional a la Excelencia Artística en la próxima entrega de los American Music Awards 2026.

“Karol G ha redefinido lo que significa ser una artista global. Gracias a su autenticidad, sus logros innovadores y su poderosa conexión con los fans de todo el mundo, ha contribuido a que la música latina alcance cotas sin precedentes”, afirmaron en un comunicado conjunto los productores ejecutivos de Dick Clark Productions.

“Nos enorgullece otorgarle a Karol G el Premio Internacional a la Excelencia Artística por su extraordinario impacto en la música y la cultura a nivel mundial”, agregaron.

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¿Quién más ha recibido este galardón?

Este galardón fue otorgado por última vez a la fallecida Whitney Houston en 2009 y reconoce a un artista cuya música e influencia cultural han tenido repercusión mundial, inspirando e impactando a audiencias de todo el mundo.

La estrella del reguetón colombiano entrará a una lista selecta de homenajeados que también incluye a Aerosmith, los Bee Gees, Beyoncé, Led Zeppelin, Michael Jackson y Sir Rod Stewart.

¿Cuándo se podrán ver los American Music Awards 2026?

Los American Music Awards 2026 se transmitirán el próximo 25 de mayo, en vivo desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada, por la cadena CBS y Paramount+ a las 8 p.m., hora del Este de los Estados Unidos.

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¿Qué artistas se estarán presentando?

La rapera y actriz Queen Latifah será la presentadora del evento, que contará con actuaciones de Karol G, Hootie & the Blowfish, KATSEYE, Keith Urban y Maluma, entre otros.

¿Cuáles son los artistas nominados en esta edición?

Este año, Taylor Swift encabeza las nominaciones con ocho, seguida de Morgan Wallen, la británica Olivia Dean, Sabrina Carpenter y sombr, con siete cada uno.

Karol G anunció recientemente su gira ‘Viajando por el mundo Tropitour’, que la llevará a 63 estadios a nivel mundial a partir de julio, tras ser la primera artista latina en encabezar el cartel del festival Coachella.