Así puede consultar puesto de votación para las elecciones del 31 de mayo: Link Registraduría

Al momento de las próximas elecciones presidenciales en Colombia el domingo 31 de mayo, no hay que tener claro solo el candidato al cual se elegirá como el próximo mandatario de la nación durante el siguiente periodo de gobernanza (2026-2030). También es necesario tener conocimiento acerca del puesto de votación donde se ejercerá el derecho al voto, para así evitar demoras y posibles problemas el día de los siguientes comicios electorales.

La Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de su página web habilitó un espacio en donde la ciudadanía colombiana que está habilitada para votar pueda consultar el lugar específico de su puesto de votación. Así como la mesa, zona, localidad, dirección, entre otros ítems indispensables que el votante deberá conocer el día de las próximas elecciones presidenciales en Colombia.

¿Cómo consultar puesto de votación para las elecciones presidenciales en Colombia?

Para aquellas personas que aún desconoce el lugar donde podrán ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales del domingo 31 de mayo, deberán seguir los siguientes pasos:

Ingresas a la página web de la registraduría: www.registraduria.gov.co

de la registraduría: www.registraduria.gov.co Luego de esto, dar clic en la parte superior derecha donde se lee ‘Consultar lugar de votación’.

Una vez realizado este paso, ingresar el número de documento y responder el ‘Captcha’ que la registraduría establece.

y responder el ‘Captcha’ que la registraduría establece. Posteriormente, aparecerá el puesto de votación designado; así como la mesa y la zona entablada por la entidad pública. Adicionalmente, podrá observar: Departamento, municipio, localidad, código de localidad y dirección.

En dado caso que sea desconocida la ubicación del puesto de votación por la persona, la registraduría dispone de un botón que conecta directamente con Google Maps, en donde el votante podrá ubicarse de una manera más sencilla y clara.

Puesto de votación para los colombianos en el exterior

Según la Registraduría Nacional, para las elecciones del congreso llevadas a cabo el domingo 8 de marzo, 1.250.846 colombianos que estaban habilitados para dichas votaciones, de los cuales 683.287 eran mujeres y 567.559 eran hombres.

Para las elecciones presidenciales del próximo domingo 31 de mayo, los colombianos en el exterior que deseen participar, se podrán acercar a la embajada colombiana del país donde se encuentren, solicitar el tarjetón de los candidatos y ejercer su derecho al voto.

Calendario electoral: Elecciones presidenciales

De acuerdo con el calendario electoral establecido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el próximo jueves 21 de mayo se publicará de manera oficial las listas de los jurados de votación para las elecciones presidenciales. Las otras jornadas claves para el proceso electoral son:

25 de mayo de 2026: Se inicia el periodo de votación en el exterior.

29 de mayo de 2026: Fecha límite para la postulación de testigos electorales.

30 de mayo de 2026: Inicia la Ley Seca a partir de las 6:00 de la tarde.

a partir de las 6:00 de la tarde. 31 de mayo de 2026: Las comisiones escrutadoras distritales, municipales y auxiliares deberán estar en la sede del escrutinio desde las 3:30 de la tarde . El inicio de los escrutinios distritales, municipales y auxiliares es a partir de las 4:00 de la tarde y hasta las 12:00 de la madrugada.

. El inicio de los escrutinios distritales, municipales y auxiliares es a partir de las 4:00 de la tarde y hasta las 12:00 de la madrugada. 1 de junio de 2026: Finaliza la Ley Seca a las 6:00 de la mañana. Sin embargo, continúan los escrutinios distritales, municipales y auxiliares desde las 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

a las 6:00 de la mañana. Sin embargo, continúan los escrutinios distritales, municipales y auxiliares desde las 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche. 2 de junio de 2026: Inician los escrutinios generales desde las 9:00 de la mañana hasta las 9:00 p.m.

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