La WWE regresa a Colombia este 2026: conozca la fecha, el lugar del evento en Bogotá y más detalles

Luchadores de la WWE y flyer de promoción del evento de la WWE en Bogotá, Colombia. Fotos: Getty Images y suministrada.

Si se habla de la lucha libre es inevitable no hablar de la famosa y muy reconocida a nivel mundial WWE (World Wrestling Entertainment), empresa y promotora de este deporte que es vista en más de 150 países.

Y es que, recientemente, la compañía anunció una noticia que despertó a todos los amantes latinos de este deporte: la realización del ‘South America Live Tour’, en donde la WWE visitará algunas naciones de América del Sur en 2026.

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Lo relevante, además de la gira, es que dentro de esta misma se confirmó que la WWE estará en Colombia luego de 6 años, pues en en 2019 la promotora ya estuvo por estas tierras, específicamente el 23 de agosto de ese año para el WWE Live Bogotá.

¿Cuándo será el evento de la WWE en Colombia en 2026 y en dónde?

Pues bien, uno de los eventos de entretenimiento deportivo más esperados del año de la mano de la WWE tendrá lugar el próximo jueves, 10 de septiembre, en el Movistar Arena.

La organización a cargo del evento confirmó que será en un formato 360 que tiene como objetivo ofrecer a los asistentes una “experiencia inmersiva y de alto impacto”.

¿Cuáles luchadores harán parte del evento de la WWE en Bogotá?

Aunque la WWE no ha confirmado completamente la línea de luchadores que harán parte del evento, ya se sabe que personajes como Penta El Zero Miedo (campeón intercontinental), Seth Rollins (ocho veces campeón mundial), Becky Lynch (cinco veces campeona mundial de SamckDown y una de las luchadoras más conocidas en la compañía), GUNTHER, The Usos, Stephanie Vaquer, y Oba Femi serán parte de los atletas principales.

¿Cuándo estarán disponibles las entradas?

La venta a público general ya está disponible desde el pasado 7 de mayo.

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Con este evento, Bogotá se suma a otras ciudades capitales sudamericanas como Quito, Buenos Aires y Santiago de Chile que serán anfitriones de esta gira.

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