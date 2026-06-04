Desde la cárcel se estarían planeando homicidios en Santander

Bucaramanga

La gobernación de Santander lideró una nueva reunión de seguridad con todas las autoridades departamentales para revisar las acciones que se van a tener en cuenta de cara a la segunda vuelta presidencial y el incremento en los hechos violentos que se han registrado en el departamento.

Una de las preocupaciones de las autoridades en el departamento es incremento en homicidios y se conoció, tras labores de inteligencia, que por lo menos 10 de los homicidios que se han registrado en las últimas semanas al parecer serían ordenados por alias ‘Brian’ desde una cárcel.

El secretario del interior de Santander, Oscar Hernández, indicó que “podemos decirle a los santandereanos que se han imputado 21 delitos de cargo al homicidio en un trabajo de análisis y de asociación de casos de 10 casos se enrutan al actor criminal alias ‘Brian’, quien se encuentra al interior de la cárcel y que al parecer es presunto integrante del tren de Aragua y que hace parte del grupo de delincuencia común organizado de los del sur”.

Ante esta situación, desde la gobernación en conjunto con la Policía se avanzan en los operativos para garantizar la seguridad y combatir los hechos violentos que se vienen presentando.