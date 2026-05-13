¿Cómo saber si es jurado de votación en Santander? son 40 mil para las elecciones presidenciales

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que en Santander fueron designados 40.923 jurados de votación para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo de 2026 en Colombia. Del total, 34.137 serán jurados principales y 6.786 actuarán como remanentes.

Los ciudadanos seleccionados fueron postulados previamente por entidades públicas, empresas privadas, instituciones educativas y agrupaciones políticas. El proceso de sorteo contó con acompañamiento de organismos de control, autoridades locales, organizaciones políticas y la Fuerza Pública.

La Registraduría señaló además que desde el 13 y hasta el 29 de mayo se realizarán las jornadas de capacitación para quienes fueron escogidos como jurados de votación.

Así puede conocer si usted es jurado de votación

Los ciudadanos pueden verificar si fueron designados como jurados a través de la aplicación ‘aVotar’, disponible en Google Play y App Store, o ingresando al portal oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil en la opción “Consulta jurado de votación”.

Lea también: “Mi hijo necesitaba ayuda y no la tuvo”: papá del bebé que murió esperando ECMO en Bucaramanga

La Registraduría recuerda que ejercer como jurado de votación es de carácter obligatorio. Quienes no asistan sin una justificación válida podrían enfrentar sanciones, entre ellas multas de hasta diez salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Además, los trabajadores del sector público y privado que cumplan esta función tendrán derecho a un día compensatorio remunerado.