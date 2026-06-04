Santander sigue bajo la lluvia mientras se acerca el fenómeno de El Niño

Las lluvias de las últimas horas han dejado emergencias en varios municipios de Santander.

La situación más compleja se reporta en San Vicente de Chucurí, donde cerca de 50 familias resultaron afectadas por daños en los techos de sus viviendas tras una tormenta acompañada de fuertes vientos.

Además, las precipitaciones afectaron la vía que comunica el sector de La Náutica con San Vicente de Chucurí, donde cedió parte de la carretera. Aunque hay paso, las autoridades mantienen restricciones mientras avanzan los trabajos para recuperar la movilidad.

“Aproximadamente 50 familias se han visto afectadas”, explicó Eduardo Sánchez, director de Gestión del Riesgo de Santander.

A esto se suman inundaciones en viviendas de Socorro y Barichara, caída de árboles y rocas en la vía hacia el corregimiento de Guane, y afectaciones en vías terciarias de municipios del sur del departamento como La Belleza, Florián, Jesús María y Sucre.

Sin embargo, mientras se atienden estas emergencias, las autoridades mantienen la mirada puesta en otro fenómeno.

Según Sánchez, las lluvias actuales están asociadas al paso de ondas tropicales por el Caribe, pero Santander ya comenzó la transición hacia una temporada de menos precipitaciones.

“Los meses que más nos preocupan son septiembre, octubre y noviembre, donde podríamos tener una probabilidad del 91 % de incidencia del fenómeno de El Niño”, advirtió el funcionario.

De acuerdo con los pronósticos del Ideam, durante ese periodo aumentarían las temperaturas y el riesgo de incendios forestales, además de una reducción en los niveles de algunas fuentes hídricas del departamento.