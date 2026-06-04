Medicina UIS ocupó el primer lugar nacional en las pruebas Saber Pro 2025

El programa de Medicina de la Universidad Industrial de Santander (UIS) ocupó el primer lugar nacional en las pruebas Saber Pro 2025. Pues, obtuvo el mejor resultado entre 64 facultades de Medicina evaluadas en el país.

Así quedó el ranking de las cinco facultades de Medicina con mejor desempeño en las pruebas Saber Pro 2025:

Universidad Industrial de Santander (UIS): 197 puntos

Pontificia Universidad Javeriana: 195 puntos

Universidad de los Andes: 192 puntos

Universidad Icesi: 190 puntos

Universidad Nacional de Colombia: 188 puntos

Además del resultado general, Medicina UIS obtuvo el primer lugar nacional en Competencias Ciudadanas y Lectura Crítica. También alcanzó el segundo puesto en Comunicación Escrita y el quinto lugar en Inglés.

La universidad destacó que estos resultados reflejan el desempeño de los estudiantes en competencias fundamentales para el ejercicio profesional, como el análisis crítico, la comprensión de contextos sociales y la toma de decisiones.

Este resultado se suma al desempeño institucional de la UIS en las pruebas Saber Pro 2025, donde la universidad alcanzó un promedio de 170 puntos y se consolidó como la segunda universidad pública del país en esta evaluación.