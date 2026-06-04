Las bicicletas públicas desaparecieron en Bucaramanga: ¿qué pasó?

Hoy Bucaramanga no cuenta con un sistema público de préstamo de bicicletas. Aunque el último programa de este tipo dejó de operar en 2023, la ciudad sigue sin una alternativa que lo reemplace.

Se trataba de Clobi, una iniciativa que funcionó entre 2020 y 2023 y que permitía a los ciudadanos movilizarse en bicicletas y patinetas eléctricas compartidas.

Durante su funcionamiento, el sistema alcanzó 16 estaciones en diferentes puntos de la ciudad, registró 283.329 viajes y llegó a cerca de 22.000 usuarios.

Además, contaba con 364 bicicletas mecánicas, 16 bicicletas asistidas eléctricamente y 16 patinetas eléctricas.

Tras la salida de Clobi, se planteó una alternativa asociada a Metrolínea e incluso se adquirieron bicicletas asistidas. Sin embargo, el proyecto no entró en funcionamiento y la ciudad quedó sin un sistema público de bicicletas.

Según Wilson Lizcano, el problema no es solo que desaparecieron las bicicletas públicas. Quienes hoy se mueven en bicicleta por Bucaramanga también tienen dificultades para encontrar dónde parquearlas.

“Hoy no hay ningún servicio público para las personas que quieran movilizarse en bicicleta por la ciudad”, afirmó.

El tema vuelve a tomar fuerza porque el pasado 12 de febrero de 2026 el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, anunció modificaciones en algunos tramos de las ciclorrutas de la ciudad, especialmente en los corredores de las carreras 21 y 35.

En ese momento, el mandatario aseguró que se retirarían algunos separadores rígidos y se instalarían elementos de segregación más flexibles para mejorar la movilidad y la seguridad de los ciclistas.

Sin embargo, casi cuatro meses después, estas intervenciones aún no se han ejecutado.

Caracol Radio consultó a la Alcaldía de Bucaramanga para conocer qué ha pasado con las modificaciones anunciadas para las ciclorrutas. Al cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.