Miércoles 13 de mayo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia vivió el día sin carro y sin moto. los ciudadanos aprovecharon para movilizarse en bicicleta. Foto: Adrián Trejos

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Balance positivo para Armenia durante el Día sin Carro y sin Moto entregó la Corporación Autónoma Regional del Quindío CRQ

Según la autoridad ambiental en materia de calidad del aire, Armenia registró una disminución del 45 % en micropartículas en la estación de monitoreo de la CRQ y del 15 % en el CAM durante la jornada del Día sin Carro y sin Moto.

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De acuerdo con el director general (e), Juan Esteban Cortés Orozco, los monitoreos realizados también evidenciaron disminuciones importantes en contaminación auditiva en diferentes puntos de la ciudad.

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En el Parque Fundadores se registró una reducción de 5.5 decibeles y en Cielos Abiertos de 3.6 decibeles, reflejando el impacto positivo de la movilidad sostenible sobre la calidad ambiental de Armenia.

Durante la jornada también se realizaron controles a vehículos impulsados con ACPM o diésel, dejando como resultado cinco comparendos por incumplir los parámetros permitidos de emisiones contaminantes, en articulación con la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia.

Desde la CRQ se destacó que estas acciones contribuyen al mejoramiento de la calidad del aire, la reducción del ruido y la protección de los recursos naturales y la salud ambiental de la ciudadanía.

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En el sector del CAM frente a la alcaldía de Armenia se ubicó un de los puntos de medición de gases, en Caracol Radio Armenia hablamos con Iván Camilo Bernal director técnico laboratorio ambiental Gesoltec que explicó la labor que cumplen contratados por la autoridad ambiental

Y agregó “hicimos operativos de gases para control ambiental contratados por la CRQ dentro del marco de la resolución 762 del Ministerio de Ambiente, donde nosotros como laboratorio acreditado por el IDEAM tenemos la idoneidad y la capacidad de hacer las pruebas certificadas.

Más información Martes 12 de mayo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Gesoltec: El agente de tránsito para el vehículo que él considere a su criterio, hoy el día sin carro pues el objetivo es hacer un buen control en el sentido de los vehículos que más contaminantes hacerle su respectivo comparendo.

Se hace la medición con la normativa nacional con todos los aparatos que conlleva donde muchas de las personas no entienden que tenemos que medir las revoluciones del vehículo, conectar otros dispositivos y por último el sensor de humos que mide la emisión de humos. Para que estas aceleraciones sean certificadas y sean de manera correcta y homogénea para el cumplimiento de la normativa internacional y nacional que tenemos en Colombia.

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115 comparendos impartidos durante la jornada del día sin carro y sin moto en Armenia

Efectivamente se cumplió la primera jornada del día sin carro y sin moto del año 2026 en la ciudad donde se vivió en normalidad, aunque debido a los controles fueron expuestos varios infractores de la medida. El balance lo entregó el secretario de Tránsito de la capital quindiana, Daniel Jaime Castaño quien informó que en materia operativa y de logística hubo un resultado positivo.

Dio a conocer que durante la jornada que se cumplió durante las 7 de la mañana y las 7 de la noche del martes 12 de mayo fueron impartidas 115 órdenes de comparendo e inmovilizados 23 vehículos que no se encontraban dentro de las excepciones.

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Asimismo, resaltó que se registró un accidente de tránsito correspondiente a una colisión entre dos motocicletas donde resultó uno de los conductores lesionado y trasladado a centro asistencial para la revisión médica correspondiente.

Agradeció en general el apoyo de la comunidad que se sumó a la iniciativa que busca aportar al medio ambiente y los invitó a participar de la segunda jornada que se vivirá el próximo miércoles 23 de septiembre.

Importante mencionar que respecto a la jornada del día sin carro y sin moto del mes de septiembre del año anterior hubo un aumento en comparendos puesto que fueron impartidos 95 y la reciente jornada 115.

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En el marco del día sin Carro y sin Moto, realizado este martes 12 de mayo en Armenia, la gobernación del Quindío realizó a través de la dirección de Desarrollo Rural Sostenible de la cartera de Agricultura, la entrega simbólica de una palma de cera a los funcionarios que llegaron al Centro Administrativo Departamental utilizando medios alternativos de transporte.

Estos especímenes serán sembrados en un área de importancia estratégica en el sector de Peñas Blancas, en el municipio de Calarcá, como reconocimiento al compromiso ambiental demostrado durante esta fecha, que busca fortalecer la movilidad sostenible y la conservación de los recursos naturales en el departamento.

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Sin embargo, el sector comercial representado por la cámara de comercio no ha estado de acuerdo con esta jornada no solo por el impacto negativo para el sector sino porque aseguran un solo día no es muy significativo el aporte al medio ambiente

Rodrigo Estrada, presidente de la cámara de comercio indicó “la cámara de verdad nunca ha estado de acuerdo con eso y hemos dejado de protestar mucho sobre el tema, porque es una decisión de ley, de acuerdo del concejo y a nivel nacional lo hacen y para mucha gente es algo bonito, agradable, pero la verdad, yo lo digo con toda franqueza, no es solución a nada ni al medio ambiente, porque un día pues no es suficiente ni con eso nos acostumbramos a salir en bicicleta, la verdad que no.

Nosotros sentimos que lo que se debe hacer es algo más de mucho más fuerte. Por ejemplo, ¿cómo motivar que cada comerciante en vez de que le den el día sin carro siembre un árbol? y podemos sembrar 22.000 árboles en diferentes zonas y eso se puede hacer dos, tres veces al mes. Eso sí ayuda al año, eso sí ayudaría al tema al tema ambiental o cómo motivar que, en el día sin carro, por ejemplo, entre comillas, pueda salir la gente, pero que tenga en el carro mínimo cuatro personas,

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Hay muchas fórmulas que se pueden trabajar, el tema de aseo, por ejemplo, cómo logramos que haya mucho mejor manejo de aseo, de la basura por parte de los empresarios y de los ciudadanos. Eso sí ayudó al medio ambiente como tal.

Pero es un tema que le sirve a un sector, también es importante, no soy en contra de ellos, sector transportador, le va bien. Al algún sector de alimentos de ciertas zonas venden mucho más porque la gente no va a almorzar a su casa. También bien bienvenido el tema. Pero sentimos que puede ser algo mucho más de fondo, mucho más fuerte y que debe quedar en una sola vez al año.

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A la cárcel fue enviado el hombre que agredió y arrastró en su vehículo a un agente de tránsito en Armenia

Recordemos que el hecho de intolerancia se registró la semana pasada en inmediaciones de las clínicas al norte de la ciudad donde en medio de un procedimiento contra el mal parqueo, un agente de tránsito fue agredido con machete y arrastrado en un vehículo resultando con varias lesiones.

El secretario de tránsito de la capital quindiana, Daniel Jaime Castaño se refirió al caso donde destacó que por fortuna el agente ya fue dado de alta y se encuentra bien de salud recuperándose satisfactoriamente.

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En cuanto al agresor, el funcionario manifestó que el pasado fin de semana se llevaron a cabo las audiencias respectivas donde fue imputado por el delito de tentativa de homicidio y el juez ordenó detención preventiva en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Indicó que respaldan la decisión del Juez del caso ya que considera es un peligro para la sociedad este tipo de personas que generan un comportamiento agresivo como el ocurrido con el agente.

Enfatizó que esperan el proceso penal establezca un precedente porque considera no se puede normalizar la violencia como la forma de responder ante una infracción de tránsito.

Es de recordar que en lo corrido del año se han registrado nueve agresiones contra agentes de tránsito en la ciudad

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El alcalde de Armenia confirmó reunión con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo tras el cese de operaciones de Spirit

En las últimas horas se llevó a cabo un comité extraordinario de conectividad aérea frente a la situación actual de la ciudad por la salida del mercado de la aerolínea Spirit. El alcalde James Padilla lideró la reunión que contó con diferentes actores para consolidar estrategias y buscar en conjunto soluciones a la crisis que genera que no se cuente con vuelos internacionales actualmente.

Precisamente el mandatario local confirmó que el próximo jueves 14 de mayo tendrá una reunión en Bogotá con la gerente general para Colombia de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), además de un encuentro con el viceministro de Turismo, con el propósito de buscar alternativas que fortalezcan la conectividad aérea de la ciudad y la región.

Fue claro que todo apunta a no perder el estatus del aeropuerto internacional teniendo en cuenta que ha sido arduo el trabajo en los últimos años como destino turístico a nivel nacional y mundial.

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Resaltó que el director regional de la aeronáutica civil les dio a conocer que existe un interés de la aerolínea JetBlue por lo que están consolidando las gestiones para atraerla y continuarán tocando puertas con Copa y demás con el fin de fortalecer la conectividad aérea de la ciudad.

Reconoció que toda la situación genera implicaciones en materia económica, cultural, social y turístico puesto que hay pérdida de empleo de más de 24 familias que se quedan sin el sustento y de otras instituciones como la Dian, ICA, Migración que prestaban el servicio en el aeropuerto.

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Asimismo, el secretario de desarrollo económico de la ciudad Diego Tobón manifestó que vienen adelantando estrategias y gestiones con la aeronáutica civil teniendo en cuenta que el aeropuerto les pertenece a ellos.

Destacó que otro de los pasos fue tocar puertas con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo que tiene inscrito cerca de 300 aerolíneas a nivel mundial por eso es clave la reunión con el alcalde para lograr que la ciudad sea un atractivo para ellos. Enfatizó que uno de los puntos cruciales del encuentro fue establecer un plan de incentivos para atraer a las aerolíneas y que la capital quindiana sea mucho más atractiva en cuanto a las tarifas.

Dijo que la otra semana llevarán a cabo un comité extraordinario para continuar fortaleciendo las gestiones con las aerolíneas no solo para Estados Unidos que ya está garantizado el mercado sino ampliarlo a otros países.

Es de anotar que según las cifras solo en 2025 se movilizaron por Spirit 25 mil usuarios, y en la que corría de 2026, la cifra ascendía a 11 mil.

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La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) asignó un puente vehicular modular para la vereda La Rochela, en el municipio de Calarcá (Quindío), sobre la quebrada La Sonadora.

La estructura representa una inversión de aproximadamente $1.083 millones de la UNGRD, como parte de las acciones para fortalecer la conectividad y reducir el riesgo de aislamiento en zonas rurales.

La estructura de la UNGRD tiene 24,38 metros de longitud, capacidad de 52 toneladas, calzada de 4,20 metros y tránsito habilitado a un solo carril.

El puente lo está instalando el Ejército Nacional, a través de sus ingenieros militares, como parte de las acciones articuladas con la UNGRD para restablecer la movilidad de las comunidades afectadas.

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La Gobernación del Quindío ejecuta las obras de acceso y adecuación necesarias para garantizar la entrada y salida segura de vehículos y habitantes.

Por su parte, la Alcaldía de Calarcá aporta recursos para la logística requerida durante las labores de instalación del puente por parte del Ejército Nacional.

Esta intervención beneficiará aproximadamente a 2.000 habitantes y 570 familias de las veredas El Calabazo, La Rochela, Calabazo Alto, El Pencil, Vista Hermosa, La Paloma y Guayaquil.

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La plenaria de la Asamblea departamental aprobó el proyecto de ordenanza No. 003 de 2026, iniciativa impulsada por el Gobierno del Quindío que busca reformar y actualizar la ordenanza 009 de 1995, mediante la cual se transformó la Lotería del Quindío en una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden departamental.

Dentro de los principales cambios aprobados se encuentra la actualización de la composición de la junta directiva, considerando que actualmente los diputados no pueden hacer parte de estos órganos de dirección; así como la armonización de aspectos relacionados con la estructura administrativa, el régimen contractual y las funciones de la entidad.

Desde la Lotería del Quindío reiteraron que esta iniciativa no modifica la naturaleza jurídica de la empresa ni la destinación de los recursos para la salud, sino que fortalece institucionalmente a la entidad y le brinda mayor seguridad jurídica y administrativa.

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El secretario de desarrollo económico de la alcaldía de Armenia, Diego Tobón fue claro en que realizan acompañamiento a los empresarios que deben generar adecuaciones con el fin de dar cumplimiento a la normatividad en el sector de Laureles.

Sostuvo que desde la dependencia trabajan por el fortalecimiento empresarial y el acompañamiento directo es que cumplan con los requisitos y estén debidamente formalizados.

Respecto al tema del tribunal, mencionó que se determinó un tiempo para generar la insonorización de establecimientos puesto que este es un sector residencial donde se deben respetar ciertas características.

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Reconoció que habrá un impacto económico ya que se reducirá su jornada de actividad, pero fue claro que son empresarios que ya estaban advertidos sobre el panorama y se han evidenciado que no tienen actualizado ni el plan de regularización, ni plan de implantación ni el tema de insonorización por lo que no está cumpliendo para ejercer la actividad nocturna como debe ser.

La directora del gremio nocturno dijo que tienen toda la voluntad para que en el menor tiempo se pueda dar solución al conflicto que se vive actualmente en esta zona de la ciudad.

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Empresas Públicas de Armenia EPA a través de la Subgerencia de Aseo, continúa ejecutando labores de poda de árbol urbano en diferentes sectores y espacios públicos de la ciudad, con el objetivo de fortalecer la seguridad, el cuidado ambiental y el mantenimiento adecuado del arbolado.

Durante el mes de mayo de 2026, las intervenciones se desarrollan en barrios como La Clarita, Santander, La Grecia, Granada, Villa de las Américas, Villa del Café y Palmares del Recreo, además de zonas como el Parque Cafetero, el Polideportivo Cafetero y la Avenida Centenario. Asimismo, en el marco del Día sin Carro y Moto, se realizó la intervención de un árbol de gran tamaño en el sector de Acacias.

La entidad recordó que todas las podas cuentan con los permisos silviculturales y validaciones correspondientes por parte de las autoridades competentes, y reiteró que las labores se ejecutan únicamente en áreas y vías de uso público.

También se destacó que gran parte de los residuos vegetales generados son aprovechados mediante procesos de chipeado, permitiendo su reutilización como material orgánico para el cuidado y nutrición de los árboles.

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Empresas Públicas de Armenia también realizó una jornada de limpieza e intervención en el sector conocido como la boca del túnel, ubicado en la carrera 21 con calle 17, donde fueron retiradas 4.5 toneladas de residuos sólidos dispuestos de manera inadecuada en este punto crítico de la ciudad.

Desde EPA hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar la disposición inadecuada de basuras y fortalecer la cultura ciudadana, teniendo en cuenta que este tipo de prácticas afectan la imagen de la ciudad, generan contaminación y deterioran el entorno urbano.

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Jorge Enrique Gómez Marín es reconocido como uno de los científicos más influyentes del mundo. Así lo demuestra la lista internacional Stanford-Elsevier versión 2025, que reconoce al 2 % de científicos con mayor impacto en el mundo, según indicadores de producción científica y citación académica.

En esta clasificación, el docente, científico y director del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad del Quindío ocupa el quinto lugar en el área de medicina en Colombia.

Jorge Enrique Gómez señaló “Es muy honroso poder ocupar ese lugar junto con otros científicos a nivel del país y ser parte de esa lista de personas con mayor impacto en la comunidad científica, donde se encuentran otros profesores de mucha trayectoria como Manuel Elkin Patarroyo y Nubia Muñoz, quien descubrió la asociación del virus del papiloma humano con el cáncer de cérvix en la mujer”, señaló Gómez Marín.

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Esta distinción obedece a una medición internacional basada en indicadores cienciométricos como el número de publicaciones científicas, citaciones, impacto académico y trayectoria investigativa, que evalúa a más de ocho millones de investigadores activos en el mundo, de los cuales solo cerca de 200.000 ingresan cada año al listado.

El reconocimiento destaca los aportes del doctor Jorge Enrique a las ciencias de la salud, tras una trayectoria impecable y dedicada al desarrollo de investigaciones sobre enfermedades tropicales, epidemiología, enfermedades parasitarias, toxoplasmosis y patologías transmitidas por agua y alimentos.

Estos aportes científicos han permitido que el departamento del Quindío se consolide como referente y pionero en investigaciones de vigilancia epidemiológica en Colombia y América Latina, donde, entre los principales avances, destacan la identificación de factores de riesgo, condicionantes ambientales y dinámicas de transmisión de enfermedades, contribuyendo a la reducción de formas severas de infección y a la prevención de secuelas irreversibles.

Actualmente, el docente, investigador y directivo uniquindiano, junto con su equipo de trabajo y en articulación con la Secretaría de Salud del Departamento, desarrolla análisis geoespaciales sobre enfermedades parasitarias, diarreicas y patologías transmitidas por agua y alimentos, con el propósito de seguir contribuyendo desde la academia al avance de la ciencia y la salud pública.

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La Biblioteca Pública Municipal de Calarcá fue seleccionada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y la Biblioteca Nacional de Colombia como una de las diez bibliotecas públicas del país beneficiarias de la convocatoria de materiales accesibles 2026-I, una iniciativa que busca fortalecer los servicios bibliotecarios con enfoque diferencial e inclusión.

La convocatoria recibió 141 postulaciones de bibliotecas adscritas a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, de las cuales solo diez fueron escogidas para recibir una colección especializada compuesta por 30 recursos bibliográficos y pedagógicos.

Estos materiales incluyen libros y herramientas con texturas, macro tipos, sistema braille, lectura fácil, apoyos visuales y recursos sensoriales diseñados para facilitar el acceso a la lectura de personas con discapacidad y comunidades con barreras de acceso.

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Desde la Administración Municipal de Calarcá informan a la ciudadanía que el 15 de mayo no se prestará atención al público en ocasión del Día de La Familia.

De acuerdo con la Resolución No.372 del 15 de abril de 2026, se les concedió a los servidores públicos del municipio el día viernes 15 de mayo como el “Día de La Familia” perteneciente al programa anual de Bienestar Social de la presente vigencia.

Entendiendo que el lunes 18 de mayo es día festivo, la atención en las diferentes oficinas y Secretarías de la Alcaldía, volverá a retomarse con normalidad el martes 19 de mayo.

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En deportes, Las autoridades en Armenia intensificarán medidas de seguridad en partido decisivo del Deportes Quindío

El partido de fútbol será este jueves 14 de mayo frente a Internacional FC en el estadio centenario de la ciudad y será clave para asegurarse la final recordando que lidera el Grupo A de los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay.

Al respecto el secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez informó que llevaron a cabo la comisión local de fútbol con el fin de definir las medidas para dicho encuentro deportivo. Precisamente señaló que saldrán a la venta 9.500 boletas donde será 2x1, es decir, con una boleta ingresan dos personas por lo que se prevé un aforo de 20 mil personas contando también las cortesías y la logística.

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Enfatizó que, junto con la Policía, UNDMO y secretaría de tránsito de la ciudad por lo que como es un partido tipo A lo más probable es que no habrá parqueo en la zona por eso el llamado es a utilizar el servicio público.

Resaltó que el partido iniciará a las 7:45 de la noche y las puertas se abrirán desde las 4:45 de la tarde donde se permitirá el ingreso hasta una hora antes del inicio del primer tiempo del partido.

Asimismo, dijo que autorizaron a la barra del Deportes Quindío para que tengan posibilidad de exponer los trapos, humos y desfiles como un espectáculo deportivo de familia.

Llamó la atención para que el evento se viva en paz y armonía con el fin de evitar cualquier situación que altere el orden público puesto que en los últimos partidos no se ha generado novedad gracias al trabajo que se ha dispuesto desde la administración municipal.

Añadió que tendrán filtros más estrictos al ingreso con requisas para evitar armas blancas y control efectivo con el humo que van a usar los hinchas en medio del encuentro deportivo.

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De otro lado, La gobernación del Quindío destacó la convocatoria del entrenador Gustavo López y del deportista Harley David Bedoya a la selección Colombia que competirá en la Parkour World Cup Istanbul 2026, certamen internacional que se disputará del 4 al 7 de junio en Estambul, Turquía.

La presencia de los representantes quindianos en este evento ratifica el crecimiento que ha tenido el parkour en el departamento durante los últimos años.

Bedoya logró su convocatoria gracias a los resultados alcanzados en el ranking nacional de la Federación Colombiana de Gimnasia, donde actualmente ocupa la tercera posición en la categoría mayores, modalidad speed run.

Por su parte, Gustavo López fue seleccionado para integrar el cuerpo técnico nacional gracias al destacado proceso deportivo que lidera en el Quindío, el cual recientemente conquistó 14 medallas en el Campeonato Nacional Federado.

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Finalmente, por fin mañana jueves 14 de mayo la alcaldía de Armenia y el Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Armenia, Imdera han anunciado que oficialmente el complejo acuático abrirá sus puertas con un evento de exhibición a las 3y30 de la tarde a cargo de la liga quindiana de natación