Un doctor del Quindío entre los científicos más citados e influyentes del mundo

Armenia

Jorge Enrique Gómez Marín el docente, científico y director del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad del Quindío reconocido como uno de los científicos más influyentes del mundo.

Así lo demuestra la lista internacional Stanford-Elsevier versión 2025, que reconoce al 2 % de científicos con mayor impacto en el mundo, según indicadores de producción científica y citación académica.

¿Qué lugar ocupa Jorge Enrique Gómez en el ranking de los científicos con mayor impacto en el mundo?

En esta clasificación, el docente, científico y director del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad del Quindío ocupa el quinto lugar en el área de medicina en Colombia.

Jorge Enrique Gómez señaló “Muy honrado y creo que es significativo para todo el trabajo que se está realizando desde la Universidad del Quindío con un profundo sentido de pertenencia al territorio y sobre todo que esto nos ha permitido aportar nuevo conocimiento que en la actualidad está beneficiando a muchas otras comunidades, territorios en todo este tema que ha sido el nuestro, que son las enfermedades parasitarias...“.

“...Esto nos ha permitido poner en evidencia enfermedades que no teníamos conocimiento y recientemente pues hemos estado trabajando en la causa de diarreas acá en el Quindío, que ha generado una información que ha permitido descubrir situaciones que no teníamos ninguna información y es un aporte que se hace desde la Universidad del Quindío para la mejor salud de los niños", puntualizó el científico.

¿Qué otros médicos han pertenecido a la lista de Stanford-Elsevier?

En esta lista han estado profesores de mucha trayectoria como Manuel Elkin Patarroyo y Nubia Muñoz, entre otros.

La distinción responde a una medición internacional basada en indicadores de ciencia como el número de publicaciones científicas, citaciones, impacto académico y trayectoria investigativa, que evalúa a más de ocho millones de investigadores activos en el mundo, de los cuales solo cerca de 200.000 ingresan cada año al listado.

El reconocimiento destaca los aportes del doctor Jorge Enrique a las ciencias de la salud, tras una trayectoria dedicada al desarrollo de investigaciones sobre enfermedades tropicales, epidemiología, enfermedades parasitarias, toxoplasmosis y patologías transmitidas por agua y alimentos.

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 02:37 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Investigación en el Quindío

Doctor Gómez: “específicamente los trabajos que estamos desarrollando en los últimos años nos han permitido identificar que contrario a lo que se creía sobre la causa de diarreas, no solamente para el Quindío, sino para el país está relacionado con enfermedades parasitarias transmitidos a través del agua y de alimentos...”.

“Y también eh algo que recientemente pudimos evidenciar es la presencia de brotes de amibiasis en zonas específicas de barrios en Armenia y que hasta ahora no se habían podido evidenciar. Todo esto gracias a nuevas herramientas”. indicó el científico.

La inteligencia artificial y la investigación

Doctor Gómez: “Aquí hay que decir que son las nuevas herramientas incluida la inteligencia artificial que nos permite a hacer análisis muy precisos y con datos complejos y nos han permitido encontrar, por ejemplo, lo que se llaman brotes o zonas calientes de transmisión y los factores relacionados a esas transmisiones que incluyen tanto factores ambientales como factores sociales muy importantes”

Científico quindiano Jorge Enrique Gómez. Foto: Cortesía Uniquindío Ampliar Científico quindiano Jorge Enrique Gómez. Foto: Cortesía Uniquindío Cerrar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: