Amplían plazo para pago del predial con descuento por pronto pago en Armenia

Armenia

Fue ampliado el pago del impuesto Predial Unificado correspondiente a la vigencia 2026 para acceder al incentivo por pronto pago del 15%, el cual irá hasta el próximo 31 de julio, siempre y cuando el contribuyente no registre saldos en mora.

El secretario de Hacienda de la capital quindiana, Yeison Pérez indicó que a través de la resolución 1595 del 2026 fue modificado el calendario tributario especialmente en lo que respecta al impuesto predial por eso el descuento del 15% irá hasta el 31 de julio y hasta el 28 de diciembre estará la oportunidad para cancelar sin recargos a las personas que no alcancen a cancelarlo antes del 31 de julio.

“A través de la resolución 1595 del 2026 ha sido modificado el calendario tributario para la vigencia 2026, especialmente en lo que respecta al impuesto predial unificado. Es así como tendremos descuento por pronto pago del 15% del impuesto hasta el 31 de julio del 2026. Y vamos a tener también hasta el 28 de diciembre del 2026 la oportunidad para cancelar sin ningún tipo de recargos el impuesto predial unificado para aquellas personas que no alcancen o puedan cancelarlo con descuento antes del 31 de julio", mencionó.

Destacó que entre las razones para la medida está en ampliar la cobertura para que más ciudadanos puedan aprovechar dicho descuento y también para que los adultos mayores de 60 años que están en el tramite de exoneración se puedan ver beneficiados con la medida.

“Esto es que a partir del primero de agosto las personas que no hayan podido cancelar con descuento, pues no van a tener el descuento, pero tampoco van a tener ningún tipo de recargo del impuesto por la vigencia del 26 y lo tendrán hasta el 28 de diciembre de la presente vigencia. Las razones, primero para que mayor número de ciudadanos de contribuyentes se puedan ver beneficiados con este descuento y segundo para que eh los adultos mayores de 60 años que están en el trámite de exoneración del impuesto prelaborificado también se puedan ver beneficiados con esta medida", destacó.

Dijo que, con corte al 26 de mayo, el recaudo por concepto de impuesto Predial asciende a más de 91 mil millones de pesos.