Martes 12 de mayo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Vendedores de tinto de Calarcá y el programa de Economía Popular de la Cámara de Comercio Foto: Cortesía Cámara de Comercio

Armenia

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Hoy es el día sin carro y sin moto en la ciudad de Armenia que ira de siete de la mañana a siete de la noche en el perímetro urbano de la capital del Quindío, donde se espera que 190 mil vehículos y motos dejen de circular en la ciudad.

En Caracol Radio Armenia hablamos con el secretario de tránsito y transporte de la ciudad Daniel Jaime Castaño “ya tenemos todo listo, toda la parte operativa, la logística que requiere la realización de esta jornada del Día Sin Carro y Sin Moto, la primera de este año 2026 y esperamos pues que sea una jornada exitosa como las anteriores, solo necesitamos que se siga presentando ese buen comportamiento de los ciudadanos, acatemos las restricciones que hay y de esta manera vamos a cumplir con este importante jornada para la ciudad.

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Recordando que el horario es de 7 de la mañana a 7 de la noche y que aplican todo el perímetro urbano de la ciudad de Armenia hay que tener en cuenta el perímetro en la jornada aplican todo el perímetro urbano, es decir que en las vías nacionales que llegan al municipio y no va a haber restricción, se va a poder hacer los retornos en las entradas del del municipio, no va a haber ningún inconveniente.

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Solo tener presente de que en todas las entradas vamos a tener control y personal nuestro, verificando que los que llegan hasta allí y pretenden ingresar a la ciudad si estén en las excepciones o que tengan permiso o que sean personas que van de paso, que van de una ciudad a otro, un municipio a otro y que obligatoriamente tienen que pasar por Armenia.

Con las estadísticas que tenemos con lo que, descontando, por decirlo de alguna manera, los vehículos de transporte público, de servicio público, los permisos que se otorgan, las excepciones que hay, consideramos que alrededor de 195 000 vehículos dejan de transitar en esta jornada el día sin carro y sin moto.

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Hay que recordar de que los comparendos que se impongan durante esta jornada pueden terminar en una multa de alrededor de 630.000 pesos más los gastos de la inmovilización, con el costo de la grúa, el costo de parqueaderos, entonces, por simple economía, si una persona así no esté de acuerdo con el día sin carro y sin moto, pues que evite pagar este tipo de sanciones y deje su carro o su moto en la casa y se puedan desplazar a sus a sus actividades cotidianas en otro medio de transporte.

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Recordemos que es una jornada ambiental, invitaciones a que nos unamos todos a ella y es una manera muy fácil de unirnos que es siguiendo con nuestras actividades cotidianas, pero movilizándonos de una manera diferente, que dejemos el carro y la moto en la casa, que caminemos, que montemos en bicicleta o que utilicemos el transporte público y de esta manera contribuimos a que sea una jornada exitosa.

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La Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ, se vinculará a la jornada del Día sin Carro y sin Moto en Armenia, mediante actividades de educación ambiental, campañas pedagógicas y monitoreos relacionados con calidad del aire, ruido y emisiones de fuentes móviles, en articulación con la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia.

Durante la jornada, funcionarios de la entidad estarán ubicados en diferentes puntos estratégicos de la ciudad desarrollando la campaña “Movilidad Sostenible”, iniciativa que busca generar conciencia ciudadana sobre la importancia de adoptar hábitos responsables que contribuyan a la protección del ambiente y al mejoramiento de la calidad del aire.

Como parte de las actividades pedagógicas, la CRQ realizará entrega de stickers y mensajes alusivos a la movilidad sostenible, promoviendo acciones como caminar, compartir vehículo, utilizar el transporte público y optar por medios de transporte alternativos.

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La ciudadanía de Armenia puede estar tranquila porque los vehículos recolectores de residuos de Empresas Públicas de Armenia, EPA trabajarán con normalidad para las frecuencias establecidas este martes sin carro y sin moto en la capital quindiana.

Así, los residentes de las comunas 5, 6, 7, 8, 9 y 10 podrán entregar los residuos o basuras a los operarios de EPA. La frecuencia del centro también estará trabajando con normalidad.

Cabe señalar que estas actividades buscan mejorar el medio ambiente y, hay que señalar, que los vehículos recolectores están al día dentro de los parámetros de tecnicomecánica siendo así más amigables con la naturaleza.

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La gobernación del Quindío se sumará a la jornada del día sin carro y sin moto con actividades físicas y campañas para el uso de medios alternativos

Precisamente hoy se vivirá la primera jornada del año del día sin carro y sin moto en Armenia y por eso se realizarán diferentes actividades.

Precisamente el gerente de Indeportes en el departamento Camilo Ortiz informó que a partir de las 7 de la mañana a las afueras de las instalaciones de la gobernación departamental en la plaza de Bolívar se llevarán a cabo una jornada de movilidad vial con medios alternativos de transporte.

Resaltó que la iniciativa busca promover el uso de bicicletas y patinetas como medios de transporte sostenibles y seguros por eso el llamado a los ciudadanos es aprovechar la jornada de manera positiva en pro de la actividad física y del medio ambiente.

Mencionó que durante la jornada se desarrollarán actividades como chequeo de seguridad vial, siembra de árboles nativos, muestra artística y espacios de prevención vial.

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Un hecho insólito y de intolerancia se presentó en Armenia, una mujer habitante de calle se roció alcohol en el cuerpo y se prendió en llamas luego de una discusión, la mujer murió en un hospital debido a la gravedad de las quemaduras.

La mujer identificada como Érika Viviana Espinosa García, de 37 años falleció en el hospital San Juan de Dios de Armenia el fin de semana como consecuencia de las quemaduras sufridas por este hecho

El secretario de gobierno de Armenia Carlos Arturo Ramírez indicó que la información es que la mujer habría tenido una riña con su compañero sentimental también habitante en condición de calle y se habría rociado un producto inflamable en el cuerpo y se prendió fuego, en hechos ocurrido en la noche del sábado 9 de mayo en el barrio Popular de la ciudad, fue trasladada en un vehículo de la policía al hospital donde el domingo falleció.

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En el Quindío, la Policía entregó balance luego de la celebración del fin de semana del día de la madre, no hubo homicidios, aunque si se reportaron más de 400 casos de riñas, aunque sin hechos que lamentar.

En el despliegue de planes y controles para garantizar la seguridad y convivencia ciudadana durante el fin de semana “Día de la Madre”, el Comando Departamento de Policía Quindío presenta el siguiente balance: materializaron 19 capturas así: 18 en flagrancia, 4 por el delito de violencia intrafamiliar, 6 por tráfico, fabricación y/o porte de estupefacientes, 2 por lesiones personales,2 por receptación y falsedad en documento público, 2 por hurto, 1 por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y tráfico y 1 por daño en bien ajeno.

En comparación con el año anterior en el día madre, no se presentaron hechos de afectación a la vida; por otra parte, en un hecho que es objeto de investigación resultaron lesionadas 3 personas por impacto de arma de fuego en el barrio Genesis en Armenia.

El comandante de la Policía, coronel Carlos Mario Bustamante indicó que, a través del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad, recibieron un total de 1.984 llamadas con requerimientos ciudadanos, entre ellas 376 por riñas y por volumen alto 252.

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El gremio nocturno establecerá campañas pedagógicas con la autoridad ambiental para disminuir el ruido en la zona norte de Armenia

Tras las medidas cautelares establecidas por el Tribunal Administrativo del Quindío para la restricción de funcionamiento hasta la 1 de la mañana de algunos establecimientos nocturnos en el sector de Laureles de la ciudad, la directora de Asobares en el departamento Natalia Gutiérrez evidenció su preocupación por el proceso que impacta en la dinámica económica del gremio.

Fue clara que las dos horas de cierre es un escenario positivo respecto a los que proyectaban de cierres totales, sin embargo, no deja de llamar la atención puesto que el impacto es directo. Enfatizó en que continúan realizando mesas de trabajo ya que el compromiso de los empresarios es alto y por eso en articulación con la corporación autónoma regional del departamento establecerán campañas preventivas en temas de ruido.

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Dijo que el llamado es a no estigmatizar al sector nocturno puesto que hay una problemática social, pero alrededor del parque lo que también es importante dejar claro a la opinión pública.

Agregó que tienen toda la voluntad para que en el menor tiempo se pueda dar solución al conflicto que se vive actualmente en esta zona de la ciudad.

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Nueve motocarros fueron entregados en el municipio de Quimbaya en el proceso de sustitución de vehículos de tracción animal

En el municipio se llevó a cabo el acto central de la sustitución de tracción animal por motocarros apuntando al bienestar de los caballos. Precisamente el alcalde Juan Manuel Rodríguez se mostró satisfecho tras lograr consolidar el proceso con la entrega de nueve motocarros a los carretilleros que decidieron apostar por la iniciativa en pro de los animales.

Enfatizó que no podían seguir permitiendo que en un municipio con tanto desarrollo se generara esta situación de trabajo para los caballos por lo que es un paso importante lograr sustituir los vehículos de tracción animal para mejorar las condiciones de los caballos y de sus propietarios.

Explicó que les entregaron nueve caballos que ya serán pensionados y dados en adopción con el fin de que tengan un futuro mucho mejor. Asimismo, mencionó que cada uno de los motocarros entregados por las carretillas cumplen con todas las condiciones como que están inscritos y matriculados debidamente.

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Reconoció que fue arduo el trabajo para lograr finalmente consolidar el proceso entendiendo que en el entorno público todo lleva más tiempo por lo que estuvieron enfocados desde años atrás y hoy por fortuna ya es una realidad.

Es de anotar que Quimbaya se convierte en el quinto municipio del Quindío que realiza la sustitución de vehículos de tracción animal puesto que ya lo hicieron Armenia, Calarcá, Montenegro y Circasia.

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Proyecto busca modificar los estatutos de la Lotería del Quindío conforme a la normatividad vigente

En las últimas horas se llevó a cabo un debate en la asamblea departamental respecto a los estados financieros de la entidad recordando que suspendieron los sorteos por falta de reserva técnica. A propósito, fue aprobado en primer debate el Proyecto de Ordenanza No. 003 de 2026, “Por medio de la cual se reforma la Ordenanza 009 de 1995”, iniciativa que busca actualizar su estatuto básico conforme a la normatividad vigente.

El secretario jurídico de la gobernación del departamento, Juan Carlos Alfaro dio a conocer que los estatutos vienen del año 1995 y durante todo este tiempo se han establecido normas que han modificado condiciones de la estructura de las empresas industriales y comerciales del estado como es el caso de la Lotería del Quindío.

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Explicó que uno de los puntos clave está relacionado con la junta directiva ya que de acuerdo con los estatutos algunos de los miembros de la Lotería son los diputados y actualmente la ley prohíbe que ellos hagan parte por eso lo clave del proyecto.

En cuanto a la situación financiera actual, dijo que las loterías juegan con base a las probabilidades a que un premio mayor y cuando se desbordan la estructura financiera sufre percances por lo que con el proyecto actual permitiría una celeridad en la toma de decisiones.

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La secretaría de Salud Departamental, bajo el liderazgo de la doctora Luisa Fernanda Arcila y el asesor de despacho Carlos Alberto Gómez Chacón, acompañaron la entrega oficial del lote que la Alcaldía de Calarcá otorgó al Hospital La Misericordia, para la construcción del nuevo Centro de Atención Primaria en Salud -CAPS- del corregimiento de Barcelona, un proyecto que busca modernizar la infraestructura hospitalaria y dignificar la atención médica de esta población.

​Esta entrega representa un hito fundamental en la planificación de salud departamental, pues no solo permitirá expandir la capacidad operativa actual, sino que garantiza a futuro una prestación de servicios más eficientes y accesibles, no solo a la comunidad de Barcelona, sino también a los habitantes de los municipios de la cordillera, consolidando un nodo de atención regional que reducirá brechas y facilitará el acceso a la salud para las poblaciones más alejadas.

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El Gobierno del Quindío, a través de la Secretaría de Aguas e Infraestructura, y mediante el trabajo articulado con el equipo encargado de la maquinaria amarilla, continúa desarrollando importantes intervenciones viales en diferentes municipios del departamento, con el propósito de fortalecer la conectividad rural y mejorar las condiciones de movilidad de las comunidades campesinas.

Desde el mes de marzo se ejecutan obras en la vereda Camino Nacional, en el municipio de Salento, donde intervienen cerca de 21 kilómetros de vía secundaria que comunican a esta localidad con el corregimiento de Toche, en el departamento del Tolima. A la fecha, el avance de las labores alcanza aproximadamente 18 kilómetros recuperados: trabajos que incluyen conformación de cunetas, limpieza y mejoramiento de la vía con material granular, permitiendo optimizar el tránsito vehicular en este importante corredor regional.

De igual manera, la maquinaria amarilla continúa realizando mantenimiento de vías terciarias en el municipio de Circasia, específicamente en la vereda La Concha Membrillal. Allí, la intervención proyectada contempla 16 kilómetros de vía, de los cuales ya se han ejecutado alrededor de 14 kilómetros.

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Según el observatorio de Turismo de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, solo en la temporada de Semana Santa, la derrama económica en el departamento fue de $76 mil millones de pesos en 2026, de $73 mil en 2025 y de más de $67 mil millones de pesos en 2024 reflejando un ascenso importante en los últimos 3 años. Adicionalmente el turismo extranjero incrementó de 10,6 puntos porcentuales

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El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), a través de su gerencia seccional Quindío, continúa adelantando acciones orientadas al fortalecimiento de la sanidad vegetal y la implementación de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA), en articulación con actores institucionales y organizaciones del sector rural, en el marco de la Reforma Agraria.

En este contexto, se desarrollaron jornadas de acompañamiento técnico en los municipios de Génova, La Tebaida y Montenegro, en coordinación con la Agencia de Desarrollo Rural, la Universidad Nacional de Colombia y la Asociación Quindiana de Trabajadores Campesinos, fortaleciendo el trabajo en equipo y la cooperación interinstitucional.

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Durante la jornada desarrollada en Génova, se abordaron aspectos técnicos relacionados con la implementación de BPA en el cultivo de cacao, con énfasis en la prevención, vigilancia y control de enfermedades, contribuyendo a la producción de alimentos sanos (inocuidad), la seguridad alimentaria y el desarrollo económico del territorio.

En el municipio de La Tebaida, se generaron espacios de acercamiento con productores cacaoteros, orientados al fortalecimiento de capacidades técnicas en sanidad vegetal, manejo de cultivos y adopción de prácticas sostenibles que promueven la dignidad del productor y la competitividad del sector.

Por su parte, en Montenegro se llevó a cabo una jornada enfocada en el manejo fitosanitario del cultivo de plátano, dirigida a productores beneficiarios de procesos de restitución de tierras.

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22 tinteros de Calarcá, Quindío ya son parte del programa de Economía Popular de la Cámara de Comercio de Armenia en alianza con Comfenalco, donde buscan dignificar su labor. Recibieron su primer reconocimiento, dotación y certificados académicos por su proceso de formación.

Cabe destacar que el 77% de los participantes son mujeres que ven en este oficio una oportunidad para sacar adelante a sus familias.

Las capacitaciones incluyeron formación en manipulación de alimentos, servicio al cliente e innovación en bebidas a base de café junto a un chef especializado y empresarios del sector cafés especiales, quienes trasladaron su conocimiento como un formato de inspiración y aprendizaje.

Un aspecto clave además es el desarrollo del SER en el que los tinteros logran fortalecer su autoestima e incrementar el Orgullo de su labor.

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Catarsis, referente literario escolar de Armenia, aclamado en Festival Internacional de Poesía en Cali

Una aclamada presentación obtuvieron los talentosos estudiantes del colectivo taller de escritura creativa Catarsis, de la institución educativa Ciudadela del Sur de Armenia, quienes se destacaron en el tablado del XXVI Festival Internacional de Poesía de Cali, uno de los eventos literarios y culturales más importantes del país, celebrado la semana anterior en la capital vallecaucana.

Con su más reciente obra poética, ‘Palpar la duda’, Catarsis llegó a este escenario internacional gracias a la invitación realizada por el poeta y gestor cultural John Raigoza, organizador del festival, quien ha reconocido el trabajo artístico y formativo que durante una década ha desarrollado el taller en la capital quindiana.

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La docente Katty León Zuluaga, líder del colectivo, expresó su satisfacción por esta importante participación. “Es para nosotros un verdadero orgullo haber compartido escenarios con poetas tan reconocidos a nivel local, nacional e internacional y que se haya visibilizado nuestra más reciente obra poética ‘Palpar la duda’, así como los procesos lectores, escritores y creativos que llevamos trabajando hace 10 años en nuestro taller

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Frente a la confirmación del cese global de operaciones de la empresa estadounidense de bajo costo Spirit Airlines, la cual durante más de 17 años conectó de manera directa al Quindío con Estados Unidos, el alcalde de Armenia, James Padilla García, como cabeza del Comité de Conectividad Aérea, asumió el liderazgo de una estrategia de articulación institucional y gremial, con el fin de afrontar el impacto de esta decisión y acelerar soluciones que permitan recuperar la conexión internacional desde y hacia el aeropuerto El Edén.

El mandatario convocó de manera extraordinaria, para hoy martes 12 de mayo, una nueva reunión del Comité de Conectividad Aérea.

En el marco del Comité, el alcalde ha reiterado la voluntad de su gobierno de trabajar de manera coordinada con el Gobierno Nacional, la Aeronáutica Civil, la institucionalidad regional y el sector privado, para restablecer la conexión internacional en el menor tiempo posible, entendiendo que la conectividad aérea es un factor determinante para el desarrollo económico, el turismo y la generación de empleo en la región.

De esta forma, la Alcaldía de Armenia instó a sumar esfuerzos y por eso se une a la gestión que impulsa la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo, Anato, en el Eje Cafetero, la que ya ha adelantado contactos con diferentes aerolíneas vigentes en el mercado, como Avianca, Latam Airlines, JetBlue, American Airlines y JetSmart, con el objetivo de exponerles el potencial turístico, comercial y operativo del Quindío y su capital.

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La Universidad del Quindío participó en el Encuentro Regional de Mesas Técnicas Agroclimáticas (MTA) del Eje Cafetero en la Universidad Tecnológica de Pereira. En el encuentro, que reunió a representantes de las Mesas Técnicas Agroclimáticas de Quindío, Risaralda y Caldas, junto al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),

El vicerrector de Investigaciones del alma mater, Faber Danilo Giraldo Velásquez, resaltó la necesidad de afianzar el trabajo colaborativo entre los departamentos del Eje Cafetero para avanzar en sistemas de monitoreo climático, intercambio de conocimientos y estrategias de comunicación dirigidas a las comunidades y productores rurales.

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La Ciudadela del Saber La Santa María de la Universidad La Gran Colombia fue el escenario de la celebración del Día del Veterinario, una jornada que reunió a estudiantes, docentes y comunidad académica en torno a actividades académicas, culturales, recreativas y de integración.

La programación inició con una agenda académica que incluyó el Foro sobre Experiencias de Vida de profesionales del sector agropecuario, un espacio inspirador en el que expertos de diferentes áreas compartieron sus historias de vida y experiencias profesionales, resaltando cómo su vocación y ejercicio laboral han contribuido a su crecimiento personal y profesional.

Posteriormente, se desarrolló la conferencia “Enfoque terapéutico integral en enfermedades vectoriales en caninos y felinos”, orientada por la doctora Mayra Alejandra Vargas, médica veterinaria de la Universidad Nacional de Colombia, patóloga y docente de patología general y especial, estudiante de Maestría en Ciencias de la Salud Animal, miembro del grupo de investigación CI3V – UNAL y coordinadora técnica de animales de compañía de Laboratorios California.

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Un sacerdote nacido en Circasia, Quindío fue por nombrado por el Papa León XIV como nuevo Vicario Apostólico de Tierradentro, en el departamento del Cauca.

La Santa Sede ha dado a conocer el nombramiento del padre Homero Marín Arboleda, C.M., como nuevo Vicario Apostólico de Tierradentro, en el departamento del Cauca. Hasta ahora, el sacerdote colombiano se desempeñaba como párroco de la parroquia “Blessed John Mazzucconi”, en la Isla Woodlark, y de la parroquia San Antonio de Padua en Gusaweta, isla Kiriwina, pertenecientes a la Diócesis de Alotau-Sideia, en Papúa Nueva Guinea.

El padre Homero Marín Arboleda nació en Circasia, Quindío, el 17 de noviembre de 1959. Ingresó a la Congregación de la Misión (Padres Vicentinos) en Medellín, donde realizó su proceso de formación inicial entre 1980 y 1983. Cursó estudios de Filosofía en el Seminario La Milagrosa de Medellín y de Teología en el Seminario Villa Paúl de Funza (Cundinamarca).

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En deportes, Con 18 cupos, participará la Secretaría de Educación departamental en la fase nacional de los Juegos del Magisterio este año; una cifra que se logró luego de haberse efectuado la clasificatoria departamental en la que docentes y directivos docentes adscritos a las Instituciones Educativas a cargo del Quindío se enfrentaron con sus homólogos de la capital quindiana.