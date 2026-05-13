¿Qué dejó el comité extraordinario de conectividad aérea en Armenia?

Armenia

En las últimas horas se llevó a cabo un comité extraordinario de conectividad aérea frente a la situación actual de la ciudad por la salida del mercado de la aerolínea Spirit.

El alcalde James Padilla lideró la reunión que contó con diferentes actores para consolidar estrategias y buscar en conjunto soluciones a la crisis que genera que no se cuente con vuelos internacionales actualmente.

Precisamente el mandatario local confirmó que el próximo jueves 14 de mayo tendrá una reunión en Bogotá con la gerente general para Colombia de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), además de un encuentro con el viceministro de Turismo, con el propósito de buscar alternativas que fortalezcan la conectividad aérea de la ciudad y la región.

Fue claro que todo apunta a no perder el estatus del aeropuerto internacional teniendo en cuenta que ha sido arduo el trabajo en los últimos años como destino turístico a nivel nacional y mundial.

Resaltó que el director regional de la aeronáutica civil les dio a conocer que existe un interés de la aerolínea JetBlue por lo que están consolidando las gestiones para atraerla y continuarán tocando puertas con Copa y demás con el fin de fortalecer la conectividad aérea de la ciudad.

Reconoció que toda la situación genera implicaciones en materia económica, cultural, social y turístico puesto que hay pérdida de empleo de más de 24 familias que se quedan sin el sustento y de otras instituciones como la Dian, ICA, Migración que prestaban el servicio en el aeropuerto.

Secretaría de desarrollo económico

Asimismo, el secretario de desarrollo económico de la ciudad Diego Tobón manifestó que vienen adelantando estrategias y gestiones con la aeronáutica civil teniendo en cuenta que el aeropuerto les pertenece a ellos.

Destacó que otro de los pasos fue tocar puertas con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo que tiene inscrito cerca de 300 aerolíneas a nivel mundial por eso es clave la reunión con el alcalde para lograr que la ciudad sea un atractivo para ellos.

Enfatizó que uno de los puntos cruciales del encuentro fue establecer un plan de incentivos para atraer a las aerolíneas y que la capital quindiana sea mucho más atractiva en cuanto a las tarifas.

Dijo que la otra semana llevarán a cabo un comité extraordinario para continuar fortaleciendo las gestiones con las aerolíneas no solo para Estados Unidos que ya está garantizado el mercado sino ampliarlo a otros países.

Es de anotar que según las cifras solo en 2025 se movilizaron por Spirit 25 mil usuarios, y en la que corría de 2026, la cifra ascendía a 11 mil.