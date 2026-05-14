Gobierno venezolano expresó preocupación por escalada violenta en el Catatumbo

El Gobierno de Delcy Rodríguez rechazó la escalada de violencia en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, y expresó su “profunda preocupación”, luego de que las Fuerzas Militares de Colombia informaran sobre el desmantelamiento de un núcleo de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) con siete posibles muertos.

“Venezuela ha sido sorprendida por estos acontecimientos y rechaza toda acción armada que comprometa la paz, la estabilidad y la seguridad de las comunidades fronterizas”, dijo en un comunicado la Cancillería venezolana.

En el texto, el Ejecutivo de Rodríguez señaló que su país “ha sufrido históricamente las consecuencias del conflicto interno colombiano” e indicó que observa “con preocupación cómo esta nueva escalada vuelve a impactar la vida de los pueblos de ambos lados de la frontera” con “graves afectaciones”.

Operaciones en la región

El martes, las Fuerzas Militares de Colombia informaron sobre una operación en el Catatumbo que desarticuló un núcleo de seguridad del Comando Central de la guerrilla del ELN y aseguraron tener información preliminar de siete rebeldes muertos en dicha ofensiva.

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“Dí la orden de bombardeo al campamento del ELN dentro de la voluntad acordada con el gobierno bolivariano de Venezuela”, expresó en X el presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre esta operación ejecutada en esa región fronteriza, uno de los principales bastiones de la guerrilla.

El ataque fue una operación de “interdicción aérea y asalto” llevada a cabo en una zona rural de Tibú, el principal municipio del Catatumbo, situado en el departamento de Norte de Santander, señaló el mando militar en un comunicado.

En la operación participaron soldados del Ejército y de la Fuerza Aérea con apoyo de la Fiscalía, que “lograron afectar de manera contundente una comisión del Frente Luis Enrique León Guerra del ELN, liderada por alias Sucre”.

Alto valor estratégico

Según el Ejército, este grupo “tenía un alto valor estratégico para el ELN” porque era el que estaba enfrentado al Frente 33 de las disidencias de las FARC por el control territorial y de los cultivos de coca en el Catatumbo.

Además, era el encargado de la seguridad a miembros del Comando Central y de la Dirección Nacional del ELN “cuando estos cruzaban desde territorio venezolano hacia Colombia para direccionar actividades criminales y terroristas”, agregó la información.

La Cancillería venezolana pidió evitar “acciones que puedan agravar las tensiones o generar mayores riesgos para las poblaciones fronterizas”.

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Violencia en Colombia

Cuatro soldados murieron y otros tres resultaron heridos en una zona rural de Colombia por la explosión de minas antipersona instaladas por guerrilleros ex-FARC que hasta hace poco negociaban la paz con el gobierno Petro.

La instalación de los explosivos en el departamento del Guaviare (sureste) fue atribuida a las filas de alias Calarcá, un líder disidente de las extintas FARC que se negó a firmar el histórico acuerdo de paz con esa guerrilla en 2016.

En abril, Petro anunció la suspensión de las nuevas negociaciones que su gobierno sostenía con el grupo, conocido como el Estado Mayor de Bloques.

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Las tropas de infantería y asalto aéreo quedaron en medio de “dispositivos explosivos improvisados” la madrugada del miércoles “tras el desarrollo de una acción ofensiva” contra ese grupo, dijo el ejército colombiano en un comunicado el miércoles.

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