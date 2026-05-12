“Catatumbo completará 16 meses de conflicto sin mejoría”: presidente Asociación Nacional de Víctimas
Más de 100 mil personas han salido desplazadas.
Catatumbo
A cuatro días de cumplirse 16 meses de confrontaciones armadas en la región del Catatumbo, el conflicto continúa sin mejoría.
Líderes sociales y organizaciones sociales aseguran que, lejos de mejorar, la situación de seguridad continúa deteriorándose. Denuncian asesinatos selectivos, restricciones de movilidad en vías terciarias y un ambiente permanente de miedo en las cabeceras municipales y zonas rurales.
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“El conflicto sigue igual o incluso peor. No hay tranquilidad y el territorio no ha podido volver a la normalidad”, advirtió Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas.
Agregó que "pareciera que al gobierno no le prestó mucha atención a la realidad que se estaba viviendo" en el territorio. Mayorga resaltó que “los asesinatos los vemos ahora en las cabeceras municipales, a las personas les da temor trasladarse por las vías terciarias de la región del Catatumbo y no hay una mejoría”.
La situación humanitaria en Catatumbo continúa siendo motivo de preocupación para las comunidades, que reclaman mayor presencia institucional y acciones efectivas para proteger a la población civil en medio de la confrontación entre grupos armados ilegales y la Fuerza Pública.
Jenny Márquez
Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...