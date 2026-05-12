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12 may 2026 Actualizado 11:04

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“Catatumbo completará 16 meses de conflicto sin mejoría”: presidente Asociación Nacional de Víctimas

Más de 100 mil personas han salido desplazadas.

Presencia militar en el Catatumbo. / Foto: Ejército Nacional.

Presencia militar en el Catatumbo. / Foto: Ejército Nacional.

Presencia militar en el Catatumbo. / Foto: Ejército Nacional.
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Catatumbo

A cuatro días de cumplirse 16 meses de confrontaciones armadas en la región del Catatumbo, el conflicto continúa sin mejoría.

Líderes sociales y organizaciones sociales aseguran que, lejos de mejorar, la situación de seguridad continúa deteriorándose. Denuncian asesinatos selectivos, restricciones de movilidad en vías terciarias y un ambiente permanente de miedo en las cabeceras municipales y zonas rurales.

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El conflicto sigue igual o incluso peor. No hay tranquilidad y el territorio no ha podido volver a la normalidad”, advirtió Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas.

Agregó que "pareciera que al gobierno no le prestó mucha atención a la realidad que se estaba viviendo" en el territorio. Mayorga resaltó que “los asesinatos los vemos ahora en las cabeceras municipales, a las personas les da temor trasladarse por las vías terciarias de la región del Catatumbo y no hay una mejoría”.

La situación humanitaria en Catatumbo continúa siendo motivo de preocupación para las comunidades, que reclaman mayor presencia institucional y acciones efectivas para proteger a la población civil en medio de la confrontación entre grupos armados ilegales y la Fuerza Pública.

  • Catatumbo
Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

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