ELN asegura que bombardeos en el Catatumbo “cayeron en el vacío”

Norte de Santander.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) aseguró que los bombardeos realizados el pasado 10 de mayo en zona rural de Tibú no dejaron integrantes de esa guerrilla muertos ni heridos.

El pronunciamiento fue divulgado a través de un video publicado en sus redes sociales oficiales, en el que el grupo armado contradijo el balance entregado inicialmente por las autoridades sobre la ofensiva militar adelantada en la vereda La Angalia.

“El último bombardeo de la Fuerza Aérea, publicitado por el general Hugo López, cayó en el vacío”, señaló el ELN en el documento.

La guerrilla afirmó que las unidades que se encontraban en la zona lograron mantenerse activas durante la operación y negaron haber sufrido afectaciones.

“Presentamos al pueblo catatumbero un parte de tranquilidad, ya que no sufrimos daño alguno producto de este bombardeo”, agregó el grupo armado.

En el video, el ELN también cuestionó las cifras oficiales reportadas tras los operativos militares y aseguró que las personas fallecidas no pertenecerían a esa organización ilegal.

Hasta el momento, las Fuerzas Militares no se han pronunciado sobre las declaraciones entregadas por el ELN luego de los bombardeos realizados en Tibú, Norte de Santander.