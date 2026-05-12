Menor de edad recuperó su libertad tras 26 días secuestrado por el ELN en el Catatumbo

Yormai Contreras Castillo fue retenido en la localidad de Tibú y, según la asociación Madres del Catatumbo por la Paz, habría sido secuestrado por el ELN. (Foto: Cortesía)

Norte de Santander.

Luego de 26 días retenido por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), Yormay Sebastián Contreras Castillo recuperó su libertad el pasado sábado 2 de mayo, según confirmó su familia a través de un comunicado dirigido a la opinión pública nacional e internacional.

En el pronunciamiento, los familiares expresaron que reciben la noticia “con profundo alivio y esperanza”, tras semanas marcadas por la incertidumbre, el dolor y la angustia.

Además, señalaron que durante el tiempo de cautiverio diferentes sectores humanitarios, organizaciones y comunidades se unieron para exigir garantías para la vida y la integridad del joven.

“Hoy recibimos esta noticia como un acto profundamente humanitario que permite aliviar el sufrimiento de quienes esperaron incansablemente su regreso”, indicó la familia en el comunicado.

La liberación se logró en medio del acompañamiento de organizaciones defensoras de derechos humanos y entidades nacionales e internacionales que hicieron parte de la Asamblea Permanente por la liberación de Yormay Sebastián Contreras Castillo.

En el documento, la familia agradeció especialmente el apoyo brindado por monseñor Héctor Fabio Henao, la Mesa Humanitaria del Catatumbo, Vivamos Humanos, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), UNICEF, Mujeres Abracemos Catatumbo y MAP-OEA.

Asimismo, destacaron el respaldo de comunidades, organizaciones sociales y sectores humanitarios que, durante casi un mes, mantuvieron activa la exigencia por la liberación y acompañaron a sus seres queridos en medio de la crisis.

“Pedimos comprensión, sensibilidad y respeto frente a este momento de reencuentro familiar y recuperación emocional. Por razones de seguridad y bienestar emocional no entregarán más información relacionada con el caso”, señalaron los familiares.

Finalmente, en el comunicado insistieron en que este hecho debe servir para reafirmar la importancia de proteger la vida, la libertad y la dignidad humana, además de fortalecer los caminos humanitarios y el respeto por el Derecho Internacional Humanitario en medio de las complejas situaciones de violencia que enfrenta el país.