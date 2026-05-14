¿Cuándo y dónde serán los cierres viales en Barranquilla?: entérese aquí 

La Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial informó que desde el miércoles 13 de mayo se realiza el cierre parcial temporal de la intersección de la calle 72 con carrera 43, debido a trabajos de infraestructura vial en el sector. La medida estará vigente hasta el domingo 17 de mayo a las 10:00 p.m.

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Así funcionará la movilidad

Las autoridades indicaron que se mantendrá habilitada la circulación sobre la carrera 43 en sentido oriente – occidente, es decir, del Centro hacia la Circunvalar, con operación en dos carriles.

Sin embargo, será cerrado el acceso sur de la intersección sobre la calle 72, por lo que los conductores deberán tomar rutas alternas establecidas por la Secretaría de Tránsito.

Rutas alternas recomendadas

Para quienes se movilizan por la calle 72 en sentido norte – sur, desde la Vía 40 hacia la carrera 38, deberán desviar por la carrera 43, continuar hasta la carrera 41D y luego tomar la calle 73B para retomar nuevamente la calle 72.

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En sentido contrario, de la carrera 38 hacia la Vía 40, los conductores podrán tomar desvíos por las carreras 41B y 44, así como por la carrera 41 y la calle 70B.

Además, la Secretaría recomendó usar como vías alternas las calles 75, 74 y 69 para desplazamientos hacia el norte, y las calles 76, 70 y 68 para movilizarse hacia el sur.