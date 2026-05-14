Defensa de Nicolás Petro pide medidas cautelares ante la CIDH por presunta persecución judicial

La defensa de Nicolás Petro y Laura Ojeda anunció que este miércoles 13 de mayo radicó una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, al considerar que se estarían vulnerando derechos fundamentales de la familia del hijo del presidente Gustavo Petro.

El abogado Alejandro Carranza informó que la petición busca activar un seguimiento internacional al proceso judicial y brindar protección especial a Laura Ojeda y a su núcleo familiar.

La solicitud se da luego de que el presidente Gustavo Petro culpara a la presión judicial de la Fiscalía por causar un aborto a Ojeda.

Según explicó el jurista, la solicitud se fundamenta en presuntas afectaciones relacionadas con la protección reforzada de la maternidad, la infancia y la dignidad humana.

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El defensor cuestionó además actuaciones de la Fiscalía General de la Nación, señalando que, a su juicio, ha contribuido a un ambiente de “exposición, presión y estigmatización”.

De igual forma, manifestó preocupación por la ausencia de pronunciamientos de la fiscal general Luz Adriana Camargo frente a las denuncias de supuestos excesos y arbitrariedades en el proceso judicial que enfrenta Nicolás Petro.