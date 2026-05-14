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14 may 2026 Actualizado 11:56

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Barranquilla

Publican nuevo cartel de los más buscados en Barranquilla: estarían vinculados en 42 homicidios

En el cartel aparecen 11 presuntos criminales de ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’.

Las Caravanas de Seguridad hacen parte de los planes para mejorar la vigilancia en Barranquilla

Las Caravanas de Seguridad hacen parte de los planes para mejorar la vigilancia en Barranquilla(Caracol Radio)

Las Caravanas de Seguridad hacen parte de los planes para mejorar la vigilancia en Barranquilla

Efraín

Barranquilla
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La Policía publicó un nuevo cartel de los más buscados de Barranquilla y su área metropolitana. Aparecen once presuntos miembros de ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’ y estarían involucrados en 42 homicidios.

“De acuerdo con las investigaciones, estos once presuntos delincuentes registran en conjunto 61 anotaciones judiciales por delitos como homicidio, concierto para delinquir con fines de homicidio, tortura, porte ilegal de armas de fuego, desplazamiento forzado, extorsión y tráfico de estupefacientes, entre otros”, indicó la Policía.

Ofrecen recompensa

Mientras tanto, por información que permita la captura de estas personas, las autoridades están ofreciendo una recompensa de hasta $10 millones.

“Por información oportuna y veraz que permita la ubicación y captura de estas personas”, indicó la Policía.

Un primer cartel

La Policía confirmó que se han capturado a otras personas que hacían parte de un primer cartel de los más buscados en Barranquilla y su área metropolitana.

Entre los capturados está alias “Alexis el 10” en Piedecuesta, en Santander. Según la Policía era requerido por el delito de concierto para delinquir agravado y estaría vinculado presuntamente en 10 hechos de homicidio.

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