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14 may 2026 Actualizado 12:52

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Barranquilla

Más de 7.600 paneles solares serán instalados en Barranquilla: estarán ubicadas en Juan Mina

Generarán 4.2 megas de energía para el alumbrado público.

Efraín

Barranquilla
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Avanzan las obras de la Granja Solar que estará ubicado en el corregimiento de Juan Mina, en donde serán instaladas 7.600 paneles solares para generar 4.2 megas de energía para el alumbrado público.

El alcalde de Barranquilla, Alex Char, dio a conocer que este es un proyecto pionero en Colombia, por lo que serán instalados los paneles solares en los próximos días.

Por otra parte, indicó que más de 700 hogares se beneficiarán con energía limpia de la comunidad energética en Las Gardenias, que incluirá un sector agrovoltaico sobre la huerta urbana de este sector.

“Con estas iniciativas seguimos construyendo una ciudad más comprometida con una transición energética justa”, indicó Char.

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