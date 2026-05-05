El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Noticia: “No existe declaratoria judicial que los confirme”: Lili Pink sobre señalamientos de contrabando

Este martes, 5 de mayo, la empresa Lili Pink se volvió a pronunciar frente a la situación judicial que afronta la compañía por por presunto contrabando y lavado de activos.

Lea más: Caso Lili Pink: SAE asumirá bienes y denuncia que gerentes no estaban en las sedes durante operativo

En ese marco, Lili Pink aseguró que sobre los presuntos hechos de contrabando “no existe una declaratoria judicial que los confirme” y, adicionalmente, que “todas las mercancías cuentan con declaraciones de importación y pagos debidamente soportados”.

Y es que Lili Pink apuntó, además. que la situación que afronta todavía no es concluyente, sino que “corresponden a una controversia jurídica en curso”.

Le puede interesar: Primera captura tras operativo contra Lili Pink por presunto contrabando y lavado de activos

Lili Pink advirtió inconsistencias en las cifras

Por otro lado, la compañía en la misiva advirtió que hay una serie de inconsistencias en las cifras que se han manejado públicamente y los valores de las actuaciones administrativas, “lo cual deberá ser esclarecido en sede judicial”.

Según la empresa, “generan más de 3.000 empleos directos, operan legalmente en Colombia y en otros países de Latinoamérica, comparecen ante las autoridades y ejercen plenamente su derecho de defensa”.

Lea también: Caso Lili Pink: funcionarios de la DIAN mencionados en denuncia siguen trabajando en la entidad

Finalmente, la defensa de Lili Pink encabezada por el abogado penalista Iván Cancino, aseguró que la “compañía se encuentra vinculada a procesos en etapa de investigación en materia penal y de extinción de dominio, sin que exista a la fecha decisión judicial en firme que establezca responsabilidad alguna”.

Esto dijo Lili Pink:

Escuche la noticia completa a continuación:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 01:59 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Esto dijo Iván Cancino:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 01:36 Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: