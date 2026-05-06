Caso Lili Pink: Así operaba presunta red delictiva transnacional que delinquía hace 13 años

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Caracol Radio conoció en exclusiva audios claves de la investigación de la Fiscalía General de la Nación por el caso de Lili Pink, en medio de las audiencias concentradas contra el primer capturado, Walter Martínez Martínez.

La fiscal del caso describió el modus operandi de esta presunta organización delictiva que habría operado durante más de 13 años en varios países.

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