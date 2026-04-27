Fiscalía adelanta operativo en más de 300 tiendas Lili Pink: allanamientos y capturas
En medio de una investigación por lavado de activos y contrabando, se realizan las diligencias de extinción de dominio.
Justicia
El Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación adelanta un gigantesco operativo en más de 300 tiendas de la marca de ropa Lili Pink. Esto, en medio de una investigación por la presunta comisión de lavado de activos y contrabando.
Las diligencias de allanamiento de los establecimientos comerciales también han incluido capturas en diferentes ciudades del país.
Jenny Rocio Angarita
Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...