Autoridades de Barranquilla alertan por altas temperaturas y aumento de enfermedades respiratorias

Ante las altas temperaturas que se vienen registrando durante mayo en la región Caribe, la Alcaldía de Barranquilla, a través de la Secretaría Distrital de Salud, hizo un llamado a la ciudadanía para reforzar las medidas de autocuidado y prevenir afectaciones asociadas a la ola de calor y al aumento de enfermedades respiratorias.

Las autoridades señalaron que los cambios bruscos de temperatura también han generado un incremento de infecciones respiratorias, especialmente en menores de cinco años, mujeres gestantes y adultos mayores.

Más de 67 mil consultas por enfermedades respiratorias

De acuerdo con cifras del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA), Barranquilla registra hasta la semana epidemiológica 16 un total de 67.249 consultas externas, 3.781 hospitalizaciones y 418 ingresos a UCI relacionados con enfermedades respiratorias.

Entre las patologías más frecuentes se encuentran la gripa, resfriado común, amigdalitis, bronquitis, neumonía y virus como influenza, covid-19 y sincitial respiratorio.

La secretaria distrital de Salud, Stephanie Araújo Blanco, informó que el Distrito cuenta actualmente con 100.000 dosis de la vacuna contra la influenza estacional 2026, disponibles en los PASO, CAMINO e IPS vacunadoras.

Caminantes de la Salud recorrerán barrios

El alcalde Alejandro Char reiteró el llamado a la ciudadanía para recibir al personal de salud que realiza jornadas puerta a puerta.

“Queremos invitar a la comunidad para que le abran la puerta a los Caminantes de la Salud, a nuestro equipo de vacunadoras que van de casa en casa, debidamente uniformadas e identificadas promoviendo las vacunas que nos previenen de más de 30 enfermedades y salvan vidas”, expresó el mandatario.

Además de la vacunación, el Distrito recomendó evitar exponerse al sol entre las 10:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, mantenerse hidratado, usar protector solar y no automedicarse.

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Recomendaciones para prevenir enfermedades

La Secretaría de Salud entregó una serie de recomendaciones para reducir riesgos durante esta temporada:

Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón.

Completar los esquemas de vacunación.

Mantener distancia de personas con infecciones respiratorias.

Usar tapabocas si presenta síntomas gripales.

Cubrirse con el antebrazo al toser o estornudar.

Evitar cambios bruscos de temperatura.

Mantener una buena hidratación.

Ventilar diariamente los espacios del hogar.

Sin automedicarse.

Las autoridades también pidieron acudir al centro de salud más cercano si se presentan síntomas como fiebre persistente, dificultad para respirar, silbidos en el pecho o decaimiento.