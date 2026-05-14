Alfredo Arias se quejó del arbitraje por el penal sancionado contra Dayro Moreno en Junior vs Once Caldas. (Colprensa - Cristian Bayona). / Cristian Bayona

Junior de Barranquilla se clasificó a las semifinales de la Liga Colombiana, luego de protagonizar un infartante duelo con el Once Caldas en el Romelio Martínez.

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Aunque el cuadro rojiblanco se llevó un empate a dos (2-2), que terminó beneficiándolo por la ventaja obtenida en el duelo de ida (global 3-2 a favor), en el último minuto pudo haberse ido a la tanda de penales, de no ser por una heroica actuación del arquero Mauro Silveira.

Y es que el juez Carlos Betancur sancionó como pena máxima una infracción de Lucas Monzón contra Dayro Moreno. Luego de que el VAR convalidara la decisión arbitral, el mismo Dayro se hizo cargo y cruzó su remate, pero Silveria atajó, dándole así la clasificación al elenco barranquillero.

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Alfredo Arias se quejó del arbitraje por el penal sancionado contra Dayro

Finalizado el encuentro, el entrenador Alfredo Arias acudió a rueda de prensa para hablar del partido y aunque advirtió que “no me gusta hablar de los árbitros”, sí apuntó contra el VAR por la polémica infracción, dado que, en su opinión, la falta de Monzón ocurrió afuera del área.

“No voy a hablar de los árbitros, porque nunca hablo mal de ellos. Es una profesional difícil, hay que decidir en segundos. Así como nosotros podemos tener errores, ellos también los pueden tener. Lo que pasa es que hay un VAR para ayudar“, comentó el estratega uruguayo en principio.

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Y complementó respecto a su análisis de la controvertida acción: “La verdad, en las imágenes que me mandan, me parece que está afuera (Dayro al recibir la falta). Lo bueno es que Silveira pudo darnos ese empujón para estar en semifinales. Este es nuestro segundo semestre acá y estamos otra vez en semifinales. Vamos a ver qué pasa”.

Junior se enfocará ahora en Independiente Santa Fe, rival con el que definió a principios de año el título de la Superliga y al que enfrentará ahora en las semifinales de la Liga 2026-I. La serie comenzará este sábado 16 de mayo en Bogotá y concluirá la próxima semana en la capital del Atlántico.

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