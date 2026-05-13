Sebastián Villa le envió un nuevo mensaje a Néstor Lorenzo con miras al Mundial

Sebastián Villa sigue teniendo un buen nivel en Independiente Rivadavia. El colombiano fue clave en la buena fase regular de la Liga de Argentina, en la que el equipo de Mendoza terminó líder de la zona B con 34 puntos, pero ya cayó eliminado con Unión de Santa Fe, y en la Copa Libertadores, en la que también marchan líderes de su grupo.

Prensa argentina advirtió que Villa podía regresar a Boca, pero el presidente de Rivadavia explotó

El nombre de Sebastián Villa, cuando se relaciona con la Selección Colombia, genera amores y odios. Algunos están de acuerdo con su llamado a la Tricolor, por lo que puede aportar, mientras que otros son más conservadores y no le perdonan el hecho de haber sido encontrado culpable por violencia de genéro en 2023 por unos hechos con su expareja que tuvieron lugar en 2020.

Villa no se baja del bus de la Tricolor

En reiteradas oportunidades, el jugador de 29 años ha sido claro con que su sueño es volver a la Tricolor y que trabaja día a día para poder conseguirlo. En diálogo con TyCSports, el antioqueño volvió a referirse a esa posibilidad, en medio de especulaciones de que su nombre hace parte de la prelista de jugadores que podrían ser llamados.

“Vengo hace siete años para estar en la selección, vengo remando hace mucho tiempo y para mí la selección lo es todo. De chico soñé con estar y jugar un Mundial. Vengo trabajando a doble turno todos los días para poder estar. Queda esperar la decisión del profe, yo sigo trabajando para poder estar”, dijo en la charla.

Vale la pena mencionar que Lorenzo aseguró en la última convocatoria que el nombre de Sebastián Villa sí estuvo contemplado para los amistosos con Croacia y Francia, e incluso fue bloqueado. No obstante, por un tema de “competencia” decidió no llamarlo.

“Villa estuvo bloqueado por primera vez en todo mi proceso. En el bloqueo están más de 50 o 60 jugadores para que el club no tenga el derecho de negarlo. No tenía visa y se le hizo hacer la visa porque no podría ser convocado eventualmente, pero después se hizo el análisis de la competencia que tiene y se decidió no convocarlo”, manifestó al respecto.

Los rumores de River Plate y la puerta abierta a Boca Juniors

Villa volvió a referirse los acercamientos que hubo con River Plate en el invierno, así como causó sorpresa al asegurar que Riquelme lo puede llamar, pues no le cierra la puerta a un regreso a Boca Juniors.

“Hubieron llamados, pero no se pusieron de acuerdo en los números. Mi trabajo es jugar al fútbol y si me sale la oportunidad de ir a cualquier club yo tengo que ir a trabajar. Pienso en el futuro de mi familia”, dijo sobre la opción de River.

Por su parte, sobre Boca Juniors, mencionó: “Se hablan muchas cosas que no son. Yo tuve la oportunidad de hablar con Chicho hace poco y quedamos en seguir hablando. Queda esperar, sentarme con mi familia y el presidente de Independiente Rivadavia y veremos qué pasa con mi futuro. Riquelme me puede llamar, no le cierro las puertas a nadie”.

Villa tuvo la intencion de salir de Independiente Rivadavia, pero ninguna oferta cumplió con las expectativas del club, que estaba pidiendo una cifra considerable por desprenderse de su capitán. Su contrato vence a finales de junio, por lo que vuelve a sonar para marcharse, o quizá renueva con el conjunto argentino.