Capturado conductor que agredió, hirió y arrastró a un agente de tránsito en Armenia

Armenia

No hay derecho el conductor del carro particular arrastró en el capo del vehículo a un agente de la secretaría de tránsito y transporte de Armenia que terminó cayendo al piso resultando con varias lesiones, al parecer porque se negó a un procedimiento de tránsito, luego de ser además herido con un machete.

El conductor del carro terminó justo en la puerta de ingreso de urgencias de la clínica Central ubicada en la carrera 13 # 1N - 35 sector de las clínicas al norte de Armenia.

En el lugar hizo presencia una patrulla de la policía y fueron momentos de pánico, confusión, desesperación, porque algunas personas incluso intentaron linchar al conductor por su conducta agresiva.

Cortesía ciudadanos

En otros videos se ve claramente que el agente de tránsito le iba imponer al conductor por mal parqueo en la zona y es cuando inicialmente lo agrede con arma blanca, machete y luego lo ocurrido minutos después.

Informe alcaldía de Armenia

El secretario de tránsito y transporte de Armenia Daniel Jaime Castaño que llegó hasta el lugar donde se presentaron los hechos manifestó “Rechazamos de manera contundente los hechos de violencia registrados contra un agente de tránsito en Armenia. Ninguna diferencia o situación puede justificar una agresión. Hacemos un llamado a la sensatez, al diálogo y al respeto por la vida. Las diferencias deben resolverse desde la legalidad y nunca desde la violencia.

Agradecemos la rápida reacción de la Policía Nacional y esperamos que las autoridades competentes actúen con toda la contundencia de la ley.

Reporte de Policía Quindío

En una reacción oportuna, la Policía capturó a un ciudadano de 39 años de edad por el delito de violencia contra servidor público, en un hecho de intolerancia presentado en el norte de la ciudad.

El procedimiento se registró en la carrera 13 con calle 1 Norte, en inmediaciones de la Clínica Central, donde uniformados adscritos al CAI Fundadores atendieron un llamado ciudadano por una riña; Al llegar al lugar, las autoridades recopilaron testimonios que señalaban a un individuo como responsable de causar lesiones a un agente de tránsito durante un procedimiento.

Cortesía Policía Quindío

De acuerdo con la información verificada en el sitio, los hechos se presentaron cuando el funcionario adelantaba un procedimiento de tránsito; En ese momento, el conductor de un vehículo al parecer lo agredió con un arma corto contundente y posteriormente habría iniciado la marcha del automotor, arrastrando al servidor público sobre el capó del automotor.

Como consecuencia de esta acción, el agente de tránsito resultó con lesiones en la cabeza y contusiones en el cuerpo, siendo trasladado de inmediato a centro hospitalario donde a esta hora recibe atención médica especializada.

Capturado por agredir agente de tránsito en Armenia. Foto: Cortesía Policía, Quindío Ampliar Capturado por agredir agente de tránsito en Armenia. Foto: Cortesía Policía, Quindío Cerrar

El agresor fue capturado por el delito de violencia contra servidor público y lesiones personales dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su correspondiente judicialización.