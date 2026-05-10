Prensa estadounidense anuncia fecha de último partido de James Rodríguez con Minnesota United

James Rodríguez tiene sus horas contadas en el Minnesota United, al menos así lo asegura la prensa estadounidense, quienes incluso ya han dado el día y la hora al que sería el último partido del 10 con el equipo, antes de marcharse a la Selección Colombia.

Según informó el periodista Michele Giannone, en información replicada por las cuentas oficiales de la MLS, el 10 de la Selección tendría dos partidos más con el Minnesota United, antes de tomar rumbo hacia el combinado nacional.

Giannone informó que el volante colombiano jugará su último partido con el club el próximo miércoles, día en el que Minnesota estará recibiendo a Colorado, posterior a ello, se unirá a la concentración de Colombia.

Así las cosas, a James solo le restarían dos partidos más con su equipo en la MLS. Además del encuentro del miércoles, Minnesota United se enfrentará este domingo a Austin; la presencia del colombiano no está garantizada en dicho compromiso.

Recientemente, el técnico neozelandés Cameron Knowles explicó las dificultades para alienar al colombiano como titular en el equipo. “Hemos tenido un par de circunstancias imprevistas que lo han hecho no elegible (a James) y luego está, obviamente, el rendimiento del equipo. Es difícil cambiar un equipo ganador y hemos sido muy consistentes con la selección de la alineación y nos hemos apoyado en un grupo más pequeño de muchachos para muchos minutos, pero semana tras semana, siguen cumpliendo”, mencionó.

¿Dónde será la concentración de la Selección Colombia?

Si bien aún no se ha definido, se especula que la Selección Colombia se concentre previo al Mundial en Bogotá. Néstor Lorenzo buscaría sacar provecho de las condiciones climáticas similares a las que tendrá para su debut en la Copa del Mundo en Ciudad de México ante Costa Rica. El combinado nacional se medirá el próximo 29 de mayo en El Campín a Costa Rica.