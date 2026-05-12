Histórico exfutbolista fue crítico con el paso de James Rodríguez por la MLS: “Obtuvo lo que quería”

James Rodríguez confirmó que se unirá a la Selección Colombia el 17 de mayo para iniciar la preparación del Mundial, por lo que está viviendo sus últimas horas como jugador de Minnesota. El ‘10′ termina contrato a finales de junio y no hay rastros de una posible renovación, pues el cucuteño tiene su mente enfocada en la cita orbital que se desarrollará entre el 11 de junio y el 19 de julio.

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El más reciente juego del volante fue contra Austin, por la fecha 12 de la MLS, en el que ingreso al minuto 62′ y fue clave al poner dos asistencias que valieron el empate para el equipo en calidad de local. Desde Estados Unidos apuntan a que ese fue su penúltimo juego con el equipo Loon, pues el miércoles se despediría tras el duelo frente a Colorado Rapids.

Tony Meola, crítico con James Rodríguez

Tony Meola fue un reconocido arquero que tuvo el fútbol de Estados Unidos entre finales de la década de los 80’s y principios de los 2000. Pasó por varios equipos de la MLS, por clubes en Inglaterra como el Brighton o el Watford y atajó en más de 100 partidos con la selección nacional del país americano, con la que ganó dos Copas de Oro de la Concacaf.

Actualmente se dedica a ser entrenador de fútbol y realiza análisis en televisión. En el programa Morning Footy de CBS Sports, Meola fue crítico con el paso de James Rodríguez por la MLS, asegurando que obtuvo lo que quiso: minutos controlados para llegar sano al Mundial.

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“Dijimos desde el primer día que si James era brillante, usaría la MLS como trampolín, y si no podía con el ritmo o el clima, simplemente se iría. Al final, James obtuvo lo que quería: minutos controlados para llegar sano al Mundial, pero Minnesota se queda con un sabor agridulce", comentó Meola inicialmente.

El exarquero elogió lo hecho por James ante Austin, pero criticó la rentabilidad de su fichaje para el equipo y para la liga. “No fue un fracaso absoluto porque mostró destellos de clase, como las dos asistencias contra Austin FC, pero tampoco fue el fichaje soñado. Fue un contrato corto, de seis meses, que termina abruptamente porque James ya tiene la cabeza en otra parte", añadió.

Meola analizó la situación desde el lado del entrenador, entre si armar un equipo en torno a James, teniendo en cuenta que es una estrella, pero que a la vez sabía que se iba a ir. Por eso, vio propicio el trato que le dieron, dándole minutos sin ser titular.

“Creo que lo gestionaron bien en cuanto a utilizarlo más como suplente que como pieza clave. Por supuesto, se vieron obligados a hacerlo porque tuvo algunas lesiones por el camino, pero este fichaje, para mí, siempre fue extraño. Se trataba más de que James Rodríguez consiguiera lo que necesitaba en lugar de que el Minnesota United consiguiera lo que necesitaba al final”, concluyó.