Giovanni Hernández, en defensa de James: “Siempre que ha estado con la Selección, ha rendido”

El exfutbolista colombiano Giovanni Hernández estuvo presente en el programa MorningGol de AS Colombia, en donde entregó detalles sobre los nuevos FCF Camps, una iniciativa impulsada por la Federación Colombiana de Fútbol con el objetivo de fortalecer el desarrollo deportivo de niños y jóvenes en el país.

Durante la entrevista, el exvolante explicó en qué consiste este proyecto y cuál será la metodología de trabajo en las diferentes jornadas que se realizarán en Bogotá y Barranquilla.

“Es pensado para los niños, para integrarlos más. Se va a realizar en fechas importantes. La primera jornada se realizará entre:

Junio 22 al 27 de junio

Junio 29 al 4 de julio

La última fecha será en la ciudad de Bogotá del 27 de julio al 4 de agosto".

El exjugador también destacó la importancia de compartir experiencias personales con los jóvenes futbolistas que participen en el campamento.

“Una de las iniciativas es poder ser partícipe con ellos y contarles un poco lo que es comenzar a ser un jugador profesional, cómo se vive el proceso desde pequeño, cuando se es joven y por último ya cuando uno es adulto. Lo mejor es que va a estar en las mejores sedes, como lo son las de la Federación Colombiana, tanto en Bogotá como en Barranquilla”.

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Además, Giovanni dejó claro que el objetivo principal del proyecto no solo será la formación, sino también la búsqueda de nuevos talentos para el fútbol colombiano.

“El objetivo principal es hacer veedurías, descubrir talento joven, ya que hay mucho talento escondido. Claramente que vivan la experiencia linda de estar con el chef de la Selección Colombia, que van a vivir la experiencia de lo que es una concentración, la disciplina que se necesita y poder darles una oportunidad de hablarles de los componentes que hay en el fútbol”.

¿Cuánto cuesta el FCF Camps?

El campamento de la Selección Colombia estará dirigido para niños y jóvenes entre los 6 y 17 años de edad y tendrá un valor de $1.820.000 pesos colombianos.

La inscripción incluye:

Alimentación: refrigerios, almuerzo e hidratación durante todo el campamento.

Indumentaria: dos uniformes completos (camisetas, pantalonetas y medias).

Seguridad: póliza de accidentes personales durante el campamento.

Actividades familiares para padres durante las jornadas. Entrenamiento de élite, sistemas tácticos profesionales, preparación física de alto rendimiento, proyección hacia el fútbol competitivo.

Giovanni Hernández también aprovechó para hablar sobre algunos problemas en la formación del futbolista colombiano y fue crítico con los procesos de divisiones menores.

“Es una realidad. Simplemente miramos a los entrenadores de las divisiones menores. Yo veo niños, con todo el respeto, sin coordinación. Veo niños y jóvenes corriendo de una forma incorrecta. Hay tantas cosas que no se ven y es por eso que hoy en día vemos tantas falencias en los jugadores profesionales jóvenes”.

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Finalmente, el exjugador habló sobre el presente de James Rodríguez y Luis Díaz.

“La historia de James es de respeto. El momento de hoy, uno puede expresar muchas cosas a favor o en contra. Uno sabe que una de las partes fundamentales del futbolista profesional es la parte física y para que él pueda explotar eso necesita un buen rendimiento físico. Hay que esperar, él dijo (voy a llegar bien al Mundial), y hay que tener fe de que va a llegar bien. James siempre que ha estado con la Selección ha rendido”.

Sobre Luis Díaz, concluyó:

“Lo de Lucho es una alegría verlo jugar, está bien físicamente. Hoy en día es un Lucho que me gustaría verlo en cualquier posición en el frente de ataque. Ojalá nos dé muchas alegrías” concluyó Giovanni Hernández .