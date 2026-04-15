Ocho extranjeros fueron inadmitidos en menos de 48 horas a Medellín por alerta de explotación sexual

Medellín

En menos de 48 horas, las autoridades migratorias inadmitieron a ocho extranjeros en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, por presuntos fines de turismo de explotación sexual.

El caso más reciente involucra a cuatro estadounidenses que tras las entrevistas en los controles, Migración Colombia determinó que su verdadero propósito estaría relacionado con la explotación sexual, por lo que fueron devueltos en un vuelo con destino a Miami.

En otro procedimiento, tres viajeros, de origen indio y nacionalidad estadounidense, fueron inadmitidos luego de arribar en un vuelo de Copa Airlines procedente de Panamá. Durante la entrevista y una revisión voluntaria de equipaje, las autoridades evidenciaron una cantidad inusual de objetos sexuales, por lo que fueron retornados a Panamá, desde donde continuarían su itinerario hacia Estados Unidos.

Horas más tarde, un estadounidense retirado de la Policía habría reconocido durante la entrevista migratoria que su propósito de ingreso estaba relacionado con la búsqueda de tener relaciones sexuales.

Alerta por turismo con fines de explotación sexual en Medellín

De acuerdo con las cifras oficiales, ya son 41 los casos registrados en el departamento de Antioquia en lo corrido de 2026. De estos, 11 corresponden a alertas del sistema Angel Watch, uno a circular verde y 29 han sido detectados mediante entrevistas migratorias. A nivel nacional, la cifra se acerca a los 60 casos en lo que va del año.

“Este es un compromiso firme del Estado Colombiano para prevenir y cerrar el paso a cualquier persona que represente una amenaza para nuestros niños y mujeres”, indicó Gloria Esperanza Arriero, directora general de Migración Colombia.

En poco más de tres meses, desde el aeropuerto internacional José María Córdova, se alcanzó cerca de la mitad de los registros reportados durante todo 2025, lo que, según las autoridades, evidencia un fortalecimiento en los controles y en la detección de este fenómeno.