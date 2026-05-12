Capturados dos hombres con arma de fuego y munición en Caucasia

Caucasia, Antioquia

Dos hombres fueron capturados en flagrancia en el municipio de Caucasia por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios y municiones.

Los hechos ocurrieron en el sector Villa Arabia, donde los uniformados observaron a dos individuos que se movilizaban en motocicleta.

Durante el procedimiento, la Policía Nacional pudo incautar: una pistola calibre 9 milímetros, dos proveedores color negro, 29 cartuchos calibre 9 milímetros, una motocicleta y un teléfono celular.

Los detenidos y el material incautado fueron dejados a disposición de la Fiscalía Especializada Central del Bajo Cauca, mientras avanzan los procesos de judicialización.