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13 may 2026 Actualizado 01:56

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Medellín

Capturados dos hombres con arma de fuego y munición en Caucasia

Según las autoridades, se trata de dos jóvenes de 19 y 18 años de edad.

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Caucasia, Antioquia

Dos hombres fueron capturados en flagrancia en el municipio de Caucasia por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios y municiones.

Los hechos ocurrieron en el sector Villa Arabia, donde los uniformados observaron a dos individuos que se movilizaban en motocicleta.

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Durante el procedimiento, la Policía Nacional pudo incautar: una pistola calibre 9 milímetros, dos proveedores color negro, 29 cartuchos calibre 9 milímetros, una motocicleta y un teléfono celular.

Los detenidos y el material incautado fueron dejados a disposición de la Fiscalía Especializada Central del Bajo Cauca, mientras avanzan los procesos de judicialización.

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