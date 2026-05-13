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13 may 2026 Actualizado 02:10

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Medellín

Un hombre que transportaba 500 millones de pesos en cocaína fue capturado en Yarumal

Según las autoridades, hacía parte del frente 36 de las disidencias y era conocido con el alias de Adrián.

Capturado con 25 kg de cocaína en Yarumal- foto policía Antioquia

Capturado con 25 kg de cocaína en Yarumal- foto policía Antioquia

Capturado con 25 kg de cocaína en Yarumal- foto policía Antioquia
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Yarumal- Antioquia

La Policía de Antioquia reportó la captura de un hombre que transitaba por la vía a la costa Caribe con 25 kg de cocaína con un valor en el mercado de 500 millones de pesos. Según el reporte, esta persona es conocida como Adrián.

La institución policial reporta que el detenido por el delito de fabricación o porte de estupefacientes haría parte del frente 36 de las disidencias con el presunto cargo de coordinador logístico y financiero de la estructura.

“De manera inmediata, las patrullas de vigilancia desplegaron actividades de verificación y seguimiento, observando que este individuo emprendió la huida al notar la presencia policial. Gracias a la reacción oportuna de los uniformados, el hombre fue interceptado cuando transportaba un costal que contenía 13 paquetes prensados, con un total aproximado de 25 kilogramos de base de coca”, reportó el coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la Policía Antioquia.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad competente para su judicialización.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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