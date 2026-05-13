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Sargento del MiamiDade Sheriff’s Office demanda a la película “The Rip”: esta es la historia

Jonathan Santana, sargento del MiamiDade Sheriff’s Office y uno de los demandantes en el caso judicial relacionado con la película “The Rip”, demandó a la productora de Ben Affleck y Matt Damon por difamación en la película “The Rip”.

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Aunque NO existe un personaje presentado explícitamente como ellos dentro del filme, los demandantes aseguran que la película utiliza elementos suficientemente específicos de un operativo real de Miami-Dade como para asociarlos públicamente con personajes policiales involucrados en corrupción y conductas criminales.

En 6AM W de Caracol Radio, Julio Sánchez Cristo habló con Jonathan Santana, quien reveló detalles de este caso:

¿Qué fue lo que sucedió?

Jonathan Santana y Jason Smith, ambos sargentos del Miami-Dade Sheriff’s Office, presentaron una demanda federal por difamación contra Artists Equity y Falco Pictures, compañías vinculadas a la película “The Rip”, estrenada por Netflix en enero de 2026.

La demanda sostiene que la película utiliza suficientes elementos específicos de un operativo antidrogas real ocurrido en Miami Lakes en 2016 como para que los oficiales puedan ser identificados públicamente como inspiración de algunos personajes.

El caso real involucró el hallazgo de más de 21 millones de dólares ocultos dentro de una vivienda vinculada a narcotráfico. Según documentos judiciales citados por medios estadounidenses, Jonathan Santana fue el detective principal asignado a esa investigación.

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Aunque los nombres reales no aparecen en la película, los demandantes aseguran que “The Rip” retrata a oficiales involucrados en corrupción, robo de dinero y otras conductas criminales utilizando detalles muy similares al caso real, afectando seriamente su reputación personal y profesional. Según la demanda, terceros comenzaron a preguntarles directamente si habían robado dinero del operativo o si algunos personajes estaban basados en ellos.

Santana dijo: “En ese momento yo era el agente principal del caso, yo llevé el dinero a la Policía, el muchacho se arrestó y todo el dinero quedó a disposición de la Policía, todo salió perfectamente bien, pero ahora que salió la película hay preguntas sobre si alguien se robó el dinero”, agregó que todos sabían que ese era su caso, alguien le vendió los detalles a la productora y dijo información errónea.

Indicó que este caso es único y es de conocimiento de muchos “No tienen que decir mi nombre … Me hacen parecer un corrupto y yo no me robé nada”.

Finalmente, los oficiales solicitan compensación económica, daños punitivos, honorarios legales y una retractación pública. También cuestionan que la frase “inspirada en hechos reales” aparezca al inicio de la película, mientras que el disclaimer aclarando que los personajes fueron ficcionalizados solo aparece en los créditos finales.

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