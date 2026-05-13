Juanes inaugurará la Daviarena de Sabaneta con concierto el 14 de noviembre

El cantautor colombiano Juanes confirmó que el próximo 14 de noviembre ofrecerá un concierto histórico en la inauguración de la Daviarena de Sabaneta.

El nuevo escenario con capacidad para más de 17.000 personas en el área metropolitana de Medellín.

El anuncio se realizó durante una rueda de prensa en la que el artista paisa expresó su emoción por volver a tocar en su tierra.

“He esperado toda la vida por este momento. Estoy muy honrado y les juro que este va a ser el mejor concierto de mi vida”, aseguró.

El espectáculo hará parte del Juanes World Tour 2026, una gira internacional que recorrerá más de 50 escenarios en América y Europa, respaldada por su nuevo álbum “JuanesTeban”.

La gira ya ha pasado por festivales como Viña del Mar, Vive Latino y el Movistar Arena de Madrid, donde agotó todas las entradas.

Desde septiembre, Juanes se encuentra en una etapa norteamericana con 29 fechas en ciudades como Orlando, Miami, Atlanta, Toronto, Chicago, Houston, Las Vegas y Los Ángeles.

Con 29 premios Grammy y Latin Grammy y más de 20 mil millones de reproducciones globales, Juanes ha sido reconocido por Billboard y Rolling Stone como el mayor referente del rock latino del siglo XXI.

El concierto en la Daviarena será más que un espectáculo: será un acto de celebración de sus raíces.