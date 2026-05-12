Samsung responde a la demanda de Dua Lipa por usar su imagen sin su autorización en sus televisores

El gigante de la electrónica, Samsung, ha respondido este martes a la demanda de la cantautora inglesa Dua Lipa, quien acusó a la marca de usar su imagen en las cajas de sus televisores sin autorización.

¿Qué respondió la marca de televisores?

La empresa atribuyó el problema a un “socio de contenido” que dio “garantías explícitas” de que había obtenido el permiso.

“La imagen de la Sra. Lipa se utilizó en 2025 para reflejar el contenido de nuestros socios externos disponible en los televisores Samsung y fue proporcionada originalmente por un socio de contenido para nuestro servicio de streaming gratuito Samsung TV Plus”, afirmó la compañía en un comunicado.

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“La imagen se utilizó únicamente tras recibir la garantía explícita del socio de contenido de que se había obtenido el permiso, incluso para las cajas de venta al público. Ante esta garantía, negamos cualquier acusación de uso indebido intencional”, agregó.

Además, el conglomerado surcoreano afirma que “ha buscado activamente y sigue abierto a una resolución constructiva con el equipo de la Sra. Lipa”.

¿Por qué fueron demandados?

El pasado viernes 8 de mayo, los abogados de la estrella del pop británico alegaron ante un tribunal federal de Los Ángeles que una foto de su cara apareció en las cajas de televisores Samsung, violando sus derechos de imagen.

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A pesar de las múltiples cartas de cese y desistimiento, Lipa afirmó que la empresa se negó a tomar medidas.

“La respuesta de Samsung ha sido desdeñosa e insensible, y los productos infractores siguen en el mercado hasta el día de hoy”, dijeron sus abogados.

También señalaron que su rostro apareció en una “parte significativa de los televisores vendidos por Samsung en Estados Unidos” durante 2025 y 2026, solicitaron 15 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios y una parte de las “inmensas” ganancias que la compañía obtuvo con la venta de esos televisores.