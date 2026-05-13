Ángela Carrasco sigue vigente junto a sus canciones que volverá a interpretar en Bogotá

Música

En diálogo con LO MÁS CARACOL, la dominicana +Angela Carrasco, recordada por clásicos latinoamericanos como “Quererte a ti”, “Boca rosa”, “Callados”, “Si tú eres mi hombre”, “Cariño mío”, “La quiero a morir” y “Él es más que amor”, tema que hizo parte inicialmente de la ópera rock Jesucristo Superstar, habló de su vínculo con Colombia y de la emoción que le produce volver a encontrarse con el público del país.

Lo que piensa de Colombia

Ángela Carrasco aseguró que la relación con el público colombiano siempre ha estado marcada por la gratitud, pues desde el comienzo de su carrera sus canciones tuvieron una gran acogida en el país.

Sobre el concierto que protagonizará el 16 de mayo en Bogotá, confesó que elegir el repertorio no ha sido tarea fácil. Según explicó, son muchas las canciones que el público colombiano mantiene vivas en la memoria y por eso no sabe cuáles dejar por fuera. Sin embargo, adelantó que habrá un momento especialmente dedicado a las madres, aunque prefirió no revelar detalles porque quiere mantener la sorpresa para las asistentes.

¿Sigue grabando?

Carrasco también destacó que, contrario a lo que muchos creen, no ha dejado de grabar música. Reveló, por ejemplo, que trabajó junto al fallecido Leo Dan y que aún tiene pendientes varias canciones escritas por nuevos autores que han pensado en su voz al momento de componer. La cantante comparó ese gesto con lo que hicieron en su momento Camilo Sesto y Marilyn Callejas, quienes le entregaban temas hechos prácticamente a su medida.

El concierto para las madres

Junto a Ángela Carrasco estará Manuel José, el cantante colombiano que ha conquistado escenarios internacionales gracias a su capacidad interpretativa. Tras alcanzar reconocimiento en el programa Yo me llamo, el artista se convirtió en un fenómeno musical que ha logrado traspasar fronteras, especialmente en México, donde hoy figura entre los intérpretes más solicitados. Además de interpretar los grandes clásicos de José José, presentará un repertorio cargado de balada romántica.

Con formación lírica, una técnica vocal sólida y un estilo que mezcla bolero, balada y pop clásico, Manuel José ha construido una identidad artística propia que hoy lo posiciona como una de las voces más destacadas de su generación. Su proyección internacional y la intensa agenda de conciertos reflejan el gran momento que atraviesa su carrera.